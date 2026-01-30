Adrian Severin: „Victima evenimentelor din 2024 este poporul român”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a explicat ce a conținut raportul prezentat în Statele Unite despre evenimentele din 6 decembrie 2024. Fostul ministru arată că documentul a fost construit tehnic și că analizează situația României prin criterii folosite internațional pentru definirea loviturilor de stat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Raportul a analizat tehnic fiecare element al loviturii de stat

Severin explică faptul că documentul prezentat americanilor nu a fost unul politic sau partizan. El spune că s-a pornit de la definițiile academice ale loviturilor de stat și s-a făcut o confruntare cu realitatea din România.

„Bun, în primul rând este un raport tehnic și am vrut, s-a dorit, mă rog, atât cât am fost întrebat și cât am dat sfaturi, trebuia să avem un raport tehnic, un raport care să nu fie partizan, un raport care să nu fie fără emoție, asta era cuvântul pe care îl căutam, să nu fie emotiv și nici marcat de partipriuri partinice. Am luat absolut tehnic fiecare element, am pornit de la definițiile generale care se dau unei lovituri de stat, anumitor acte politice. Ele se studiază de atâta timp, nu e România prima care are asemenea experiențe, și după aceea am confruntat definițiile generale cu situația de fapt.”, afirmă Severin.

Adrian Severin: „Victima este poporul român, este națiunea română”

Invitatul spune că analiza arată o lovitură de stat de un nivel mult mai complex decât cele clasice. El explică faptul că nu s-a urmărit doar schimbarea puterii, ci modificarea ordinii constituționale. Severin susține că evenimentele din 6 decembrie au fost doar un punct culminant al unui proces mai larg, început anterior și continuat ulterior.

„Am descoperit că avem de-a face cu o lovitură de stat nu simplă, nu de gradul 1, ci de gradul 5. O lovitură de stat în mod normal tinde să treacă puterea de la cei care o dețin legitim către alții care și-o doresc și care o obțin prin mijloace violente. Violența nu trebuie să fie neapărat materială, nu trebuie să vedem tancuri pe stradă. Juridică, o violență morală, dar gândiți-vă că aici a fost un mix, pentru că a existat sigur decizia Curții Constituționale care nu s-a luat cu mitraliera, dar care a fost un act forțat, o forțare a legii, dar în același timp am avut pe stradă arestări, am avut pe stradă tot felul de acțiuni abuzive ale poliției, alea sunt violență fizică. Statul român a devenit violent și el este violent până în clipa de față. Statul român a declanșat teroarea de stat care este specifică numai dictaturilor. 6 decembrie nu a fost lovitura de stat, ci a fost un vârf, pentru că urmează mai 2025, un alt vârf. Am avut un vârf și înainte, în 2012, cu referendumul. Noi avem o lovitură de stat în formă continuată, pentru că ceea ce s-a urmărit nu a fost doar puterea, ci schimbarea ordinii constituționale. Victima este poporul român, este națiunea română.”, afirmă Adrian Severin.

