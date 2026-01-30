Dan Dungaciu: „Alegerile din Ungaria vor fi fioroase. Kievul vrea debarcarea lui Viktor Orban”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu și-a prezentat perspectiva privind viitorul scrutin electoral din Ungaria și a vorbit despre poziția pe care România ar trebui să o adopte față de vecinii maghiari. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
În contextul alegerilor ce urmează să aibă loc în Ungaria, profesorul Dan Dungaciu prevede o bătălie cruntă, dat fiind faptul că, spune el, Viktor Orbán are politici în neconcordanță cu cele ale Uniunii Europene, motiv pentru care și Kievul ar dori îndepărtarea acestuia.
„Va fi fioros, alegerile din Ungaria vor fi, din punctul ăsta de vedere, fioroase. Pe bună dreptate, vă imaginați că la Kiev se dorește scoaterea de pe baricade a lui Viktor Orbán. Pentru că e un ghimpe în coastă, inclusiv în perspectiva europeană. El e cel care blochează parcursul european, deci îi înțeleg perfect pe ucraineni aici. Dar acolo va fi o bătălie mare. CPAC-ul se va organiza în Ungaria pentru a-i face campania electorală lui Viktor Orbán. Alegerile lor vor fi în aprilie, iar CPAC-ul va fi la Budapesta undeva prin martie. Deci, din punctul ăsta de vedere, va fi o bătălie geopolitică, e interesant de văzut în ce măsură administrația americană se va implica. Sau Donald Trump el însuși. Ungaria e o țară mică, dar simplul fapt că Ungaria e atât de importantă pentru toată lumea, asta trebuie să ne spună din când în când niște lucruri.”
De asemenea, invitatul vorbește și despre strategia pe care România ar trebui să o adopte în relația cu Ungaria, afirmând că aceasta este un actor politic nefavorabil României, dar în același timp România ar trebui să o mențină aproape, făcând referire la participarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump.
„Alegerile din Ungaria sunt ca alegerile din 1950 din Italia, în care se băteau două blocuri. Bine, atunci erau URSS-ul și americanii, și europenii. Alegerile acelea au fost decisive. Deci acolo era tot Cominternul, Cominformul, KGB-ul pe teren și occidentalii pe teren. Au câștigat occidentalii, dar în acel moment n-a mai fost niciun ministru comunist în niciun guvern din spațiul occidental. Aici tot o bătălie geopolitică va fi. Va fi Partida Europeană, Partida Americană, să vedem în ce măsură se va implica. Cred că și rușii poate își vor băga coada. Cu respect pentru ideologia pe care foarte pragmaticul lider de la Budapesta o promovează, o frecventează și o susține. Pentru România, unde este Ungaria, trebuie să fie și ea. Ea trebuie să-l flancheze pe Viktor Orbán, pentru că Viktor Orbán nu va fi niciodată un prieten al României ca atare. Va fi un tovarăș de idei, pe un proiect de idei. Sau, cum să spun: țineți prietenii aproape și dușmanii și mai aproape. Unde se duce Orbán, te duci și tu. Apropo și de Consiliul pentru Pace. Și îi spui la Consiliul pentru Pace: „Domnule Trump, potoliți-l dacă e un exces, că nu vrem să intrăm într-o confruntare”. Că mie mi-a explicat un bătrân diplomat și venerabil: „Ungaria e așa: vine Ungaria spre tine, îi dai peste mâini. Îi dai peste mâini, du-te, pleacă. De la început. De ce? Pentru că ea tot vine, dar la un moment dat vei fi obligat să o iei de cot și să o scoți afară”. Și atunci va fi mai greu. Și atunci e mai dureros pentru români. Deci ăla trebuie să fie rolul americanului: „Vă rugăm, potoliți-i, că nu vrem confruntare. Noi ținem la prietenii noștri unguri și nu vrem confruntare cu ei. Liniștiți-i”. Asta era, de fapt, miza. Dar nu suntem nici acolo. Ei ce zic? „Domnule, asta nu contează, că pleacă Trump”. În primul rând, nu știți. Și, în al doilea rând, ia încercați.”