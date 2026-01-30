Dan Dungaciu: „Alegerile din Ungaria vor fi fioroase. Kievul vrea debarcarea lui Viktor Orban”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu și-a prezentat perspectiva privind viitorul scrutin electoral din Ungaria și a vorbit despre poziția pe care România ar trebui să o adopte față de vecinii maghiari. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În contextul alegerilor ce urmează să aibă loc în Ungaria, profesorul Dan Dungaciu prevede o bătălie cruntă, dat fiind faptul că, spune el, Viktor Orbán are politici în neconcordanță cu cele ale Uniunii Europene, motiv pentru care și Kievul ar dori îndepărtarea acestuia.

„Va fi fioros, alegerile din Ungaria vor fi, din punctul ăsta de vedere, fioroase. Pe bună dreptate, vă imaginați că la Kiev se dorește scoaterea de pe baricade a lui Viktor Orbán. Pentru că e un ghimpe în coastă, inclusiv în perspectiva europeană. El e cel care blochează parcursul european, deci îi înțeleg perfect pe ucraineni aici. Dar acolo va fi o bătălie mare. CPAC-ul se va organiza în Ungaria pentru a-i face campania electorală lui Viktor Orbán. Alegerile lor vor fi în aprilie, iar CPAC-ul va fi la Budapesta undeva prin martie. Deci, din punctul ăsta de vedere, va fi o bătălie geopolitică, e interesant de văzut în ce măsură administrația americană se va implica. Sau Donald Trump el însuși. Ungaria e o țară mică, dar simplul fapt că Ungaria e atât de importantă pentru toată lumea, asta trebuie să ne spună din când în când niște lucruri.”

De asemenea, invitatul vorbește și despre strategia pe care România ar trebui să o adopte în relația cu Ungaria, afirmând că aceasta este un actor politic nefavorabil României, dar în același timp România ar trebui să o mențină aproape, făcând referire la participarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump.