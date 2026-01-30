Natalia Morari: „Majoritatea covârșitoare din Rep. Moldova este împotriva unirii cu România”

În emisiunea Marius Tucă Show din 29 ianuarie 2026, jurnalista Natalia Morari a demontat ferm scenariul unirii Republicii Moldova cu România, promovat de unii politicieni precum Maia Sandu. Ea a subliniat obstacolele majore, de la reacțiile publice negative la prezența militară rusă în Transnistria. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Natalia Morari a respins categoric ideea că Maia Sandu ar putea deveni președinte al unei Românii unite cu Moldova, explicând că astfel de declarații repetate ale liderei de la Chișinău testează doar opinia publică, generând reacții „foarte și foarte sensibile”

„Eu nu cred că noi putem vorbi serios despre acest lucru. Cel mai probabil este testată opinia publică și s-a văzut că reacțiile sunt foarte și foarte sensibile în Republica Moldova” , spune jurnalista

Transnistria, „elefantul din cameră”

Morari a atras atenția asupra problemei ignorate de unioniști: regiunea Transnistria, unde staționează forțele rusești.

„Noi nu observăm un elefant în cameră. Dar ce facem cu Transnistria? Se unește Republica Moldova cu tot cu o bucată pe care se află armata rusească. Dacă această bucată rămâne stat independent, ipotetic vorbind, o țară membră NATO, România și Uniunea Europeană vor avea graniță cu Federația Rusă, eu nu înțeleg despre ce vorbim. Deci noi, ipotetic, putem vorbi despre fel de fel de prostii care adună rating, puncte de rating pentru politicienii care nu sunt capabili să facă reforme reale” , a argumentat jurnalista.

Reacțiile în Republica Moldova după declarațiile Maiei Sandu au fost mixte, conform analizei sale: