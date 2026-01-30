Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Natalia Morari: „Majoritatea covârșitoare din Rep. Moldova este împotriva unirii cu România”

Natalia Morari: „Majoritatea covârșitoare din Rep. Moldova este împotriva unirii cu România”

Serdaru Mihaela
30 ian. 2026, 11:00, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 29 ianuarie 2026, jurnalista Natalia Morari a demontat ferm scenariul unirii Republicii Moldova cu România, promovat de unii politicieni precum Maia Sandu. Ea a subliniat obstacolele majore, de la reacțiile publice negative la prezența militară rusă în Transnistria. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Natalia Morari a respins categoric ideea că Maia Sandu ar putea deveni președinte al unei Românii unite cu Moldova, explicând că astfel de declarații repetate ale liderei de la Chișinău testează doar opinia publică, generând reacții „foarte și foarte sensibile”

„Eu nu cred că noi putem vorbi serios despre acest lucru. Cel mai probabil este testată opinia publică și s-a văzut că reacțiile sunt foarte și foarte sensibile în Republica Moldova” , spune jurnalista

Transnistria, „elefantul din cameră”

Morari a atras atenția asupra problemei ignorate de unioniști: regiunea Transnistria, unde staționează forțele rusești.

 „Noi nu observăm un elefant în cameră. Dar ce facem cu Transnistria? Se unește Republica Moldova cu tot cu o bucată pe care se află armata rusească. Dacă această bucată rămâne stat independent, ipotetic vorbind, o țară membră NATO, România și Uniunea Europeană vor avea graniță cu Federația Rusă, eu nu înțeleg despre ce vorbim. Deci noi, ipotetic, putem vorbi despre fel de fel de prostii care adună rating, puncte de rating pentru politicienii care nu sunt capabili să facă reforme reale” , a argumentat jurnalista.

Reacțiile în Republica Moldova după declarațiile Maiei Sandu au fost mixte, conform analizei sale:

„Există unioniști înfocați, dar mai mult conjuncturiști care consideră că Republica Moldova este stat eșuat și noi de sine stătător, nu suntem capabili să ne dezvoltăm. În jur de 30 de procente sunt pentru unirea cu România, dar majoritate covârșitoare, deci mai mult de 60% în jur de 65%, sunt categoric împotrivă. De ce noi iarăși vorbim despre lucruri imposibile, cel puțin la ora actuală. Bineînțeles că istoria arată că ea s-ar putea schimba și orice s-ar putea întâmpla, dar la ora actuală opinia publică din Republica Moldova nu este pregătită” , conchide Natalia Morari

Recomandarea video

Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
Bunica ucigașului lui Mario din Cenei, strigăt disperat de ajutor: 'Mi-a spus ca au premeditat. Rog autoritățile să facă dreptate'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane de euro, au fost furate. Cine sunt victimele
Cancan.ro
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă cu 15 ani
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum se ascunde cancerul „la vedere”

Cele mai noi

Trimite acest link pe