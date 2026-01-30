Ion Cristoiu: „Totul a fost aranjat ca Nicușor Dan să fie departe de oameni în manifestațiile de la Iași și de la Focșani”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat aparițiile președintelui Nicușor Dan la festivitățile de Ziua Unirii, organizate la Iași și la Focșani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a criticat modul în care președintele Nicușor Dan le-a răspuns celor care îl huiduiau. Jurnalistul a ironizat faptul că președintele le cere cetățenilor un proiect de țară, deși el însuși nu are unul.

„Nu era vorba numai de faptul că România n-are proiect, dar nu era momentul. Imaginează-ți că eu sunt pe un trotuar. N-am căzut încă pe gheață. Și de pe trotuarul ăla îl măsoară unul. Și îi zic: „Ai proiect de țară? N-ai.”

De asemenea, Ion Cristoiu remarcă faptul că manifestațiile ar fi fost organizate de către autoritățile locale și de SPP în așa fel încât președintele să fie cât mai departe de protestatarii furioși.