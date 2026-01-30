Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Totul a fost aranjat ca Nicușor Dan să fie departe de oameni în manifestațiile de la Iași și de la Focșani”

Malina Maria Fulga
30 ian. 2026, 10:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat aparițiile președintelui Nicușor Dan la festivitățile de Ziua Unirii, organizate la Iași și la Focșani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a criticat modul în care președintele Nicușor Dan le-a răspuns celor care îl huiduiau. Jurnalistul a ironizat faptul că președintele le cere cetățenilor un proiect de țară, deși el însuși nu are unul.

„Nu era vorba numai de faptul că România n-are proiect, dar nu era momentul. Imaginează-ți că eu sunt pe un trotuar. N-am căzut încă pe gheață. Și de pe trotuarul ăla îl măsoară unul. Și îi zic: „Ai proiect de țară? N-ai.”

De asemenea, Ion Cristoiu remarcă faptul că manifestațiile ar fi fost organizate de către autoritățile locale și de SPP în așa fel încât președintele să fie cât mai departe de protestatarii furioși.

„Dezastrul de la Focșani și mai ales de la Iași. Eu n-am căzut de la huiduielile, că știm cum e cu huiduielile. Inadecvarea… Au fost mai multe lucruri acolo. În primul rând a fost, cum am mai spus, caracterul învechit al manifestării. Eu m-am plictisit. Dar a zis o chestie extraordinară. Era totul aranjat să fie departe de oameni. Și apoi, s-a aranjat și a zis băiatul ăla de la Iași, că totul, ăia de la SPP, toți ăia, organizatorii locali au făcut în așa fel încât să fie totul…”

