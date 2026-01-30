Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Povestea cu rușii s-a dus. Donald Trump nu mai este omul rușilor”

Dan Dungaciu: „Povestea cu rușii s-a dus. Donald Trump nu mai este omul rușilor”

Serdaru Mihaela
30 ian. 2026, 09:30, Marius Tucă Show

Într-o recentă apariție la Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a vorbit despre relațiile româno-americane în contextul tranziției de la administrația Biden la cea a lui Donald Trump. Urmărește aici, integral emsiunea Marius Tucă Show

Dan Dungaciu subliniază că atenția SUA asupra alegerilor din România este limitată de prioritățile interne și internaționale deschise de Trump, avertizând că Bucureștiul ar putea pierde teren în diplomația regională.

„Și am mai spus asta și am vorbit de multe ori. Eventual, America se va întoarce către problema alegerilor din România, dacă ea se va intersecta într-un fel cu preocupările lor de politica internă sau dorința lor de a face ordine în politica internă și de a clarifica anumite probleme legate de agenda lor. Dar altminteri, agenda acolo este covârșită de probleme interne și internaționale pe care Donald Trump le-a deschis” , spune Dungaciu

Dan Dungaciu respinge vechile narațiuni despre influența rusă

Marius Tucă: „Mai e o șansă, și anume aceea că în România s-a repetat scenariul cu Donald Trump, cu rușii, adică aceeași chestie. Și încă ceva, faptul că administrația Biden cu Blinken și toți ceilalți, efectiv au fost implicați în lovitura de stat”

Dan Dungaciu: „Acum povestea cu rușii s-a dus. Donald Trump nu mai este cu rușii, dar asta nu înseamnă că administrația este extrem de complicată”

Pe fondul schimbărilor din SUA, Dan Dungaciu observă o evoluție în peisajul ONG-urilor americane: apar noi actori conservatori, MAGA, care generează chiar dispute interne în mișcarea trumpistă.

„Se mai schimbă ponderea ONG-urilor în Statele Unite. Încep să apară ONG-uri noi, care sunt pe linii conservatoare. MAGA, care e atât de mare încât generează dispute și în interiorul ei” , concluzionează analistul

Un nou val de frig peste România. Câte zile geroase ne așteaptă? ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. „Atunci vor fi temperaturile cele mai coborâte"
10:46
Un nou val de frig peste România. Câte zile geroase ne așteaptă? ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. „Atunci vor fi temperaturile cele mai coborâte"
Rata șomajului s-a menținut la 6% în luna decembrie 2025, același nivel înregistrat și în noiembrie 2025. În rândul tinerilor a ajuns la 26,9%
10:32
Rata șomajului s-a menținut la 6% în luna decembrie 2025, același nivel înregistrat și în noiembrie 2025. În rândul tinerilor a ajuns la 26,9%
Compania bistrițeană BETAK face concedieri masive. Peste jumătate dintre angajați își pierd locurile de muncă
10:31
Compania bistrițeană BETAK face concedieri masive. Peste jumătate dintre angajați își pierd locurile de muncă
Obiectul banal pe care îl aruncăm fără să ne gândim, dar face minuni în bucătărie. Pune-l în frigider și scapă de mirosuri
10:22
Obiectul banal pe care îl aruncăm fără să ne gândim, dar face minuni în bucătărie. Pune-l în frigider și scapă de mirosuri
Cea mai bună rețetă de tort de morcovi. Nu are zahăr adăugat și se prepară foarte ușor
10:01
Cea mai bună rețetă de tort de morcovi. Nu are zahăr adăugat și se prepară foarte ușor
Când ajunge Putin la fundul sacului? Veniturile Rusiei din petrol și gaze sunt în scădere, „mașina de război" înghite din ce în ce mai mulți bani. „Cheltuielile militare, prioritate absolută"
10:00
Când ajunge Putin la fundul sacului? Veniturile Rusiei din petrol și gaze sunt în scădere, „mașina de război" înghite din ce în ce mai mulți bani. „Cheltuielile militare, prioritate absolută"

