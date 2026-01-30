Dan Dungaciu: „Povestea cu rușii s-a dus. Donald Trump nu mai este omul rușilor”

Într-o recentă apariție la Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a vorbit despre relațiile româno-americane în contextul tranziției de la administrația Biden la cea a lui Donald Trump. Urmărește aici, integral emsiunea Marius Tucă Show

Dan Dungaciu subliniază că atenția SUA asupra alegerilor din România este limitată de prioritățile interne și internaționale deschise de Trump, avertizând că Bucureștiul ar putea pierde teren în diplomația regională.

„Și am mai spus asta și am vorbit de multe ori. Eventual, America se va întoarce către problema alegerilor din România, dacă ea se va intersecta într-un fel cu preocupările lor de politica internă sau dorința lor de a face ordine în politica internă și de a clarifica anumite probleme legate de agenda lor. Dar altminteri, agenda acolo este covârșită de probleme interne și internaționale pe care Donald Trump le-a deschis” , spune Dungaciu

Dan Dungaciu respinge vechile narațiuni despre influența rusă

Marius Tucă: „Mai e o șansă, și anume aceea că în România s-a repetat scenariul cu Donald Trump, cu rușii, adică aceeași chestie. Și încă ceva, faptul că administrația Biden cu Blinken și toți ceilalți, efectiv au fost implicați în lovitura de stat” Dan Dungaciu: „Acum povestea cu rușii s-a dus. Donald Trump nu mai este cu rușii, dar asta nu înseamnă că administrația este extrem de complicată”

Pe fondul schimbărilor din SUA, Dan Dungaciu observă o evoluție în peisajul ONG-urilor americane: apar noi actori conservatori, MAGA, care generează chiar dispute interne în mișcarea trumpistă.