Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „O campanie coordonată presupune existența unui coordonator”

Ion Cristoiu: „O campanie coordonată presupune existența unui coordonator”

Cătălin Costache
24 oct. 2025, 08:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „O campanie coordonată presupune existența unui coordonator”

În ediția din 23 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a ironizat modul în care autoritățile și instituțiile statului reacționează la diferite situații, afirmând că se exagerează frecvent importanța unor detalii minore și se invocă fără temei ideea unei „campanii coordonate”.

Cristoiu a explicat că noțiunea de „campanie coordonată” implică în mod logic existența unui coordonator, ceea ce lipsește. În opinia sa, limbajul autorităților amintește de formulele folosite în perioada comunistă.

Ion Cristoiu: „O campanie cordonată presupune existența unui coordonator. Nu există coordonare fără coordonator. În general, ei își exagerează fleacurile, așa era și Securitatea internă. Dacă spunea cineva un banc cu Ceaușescu, o instituție serioasă spunea că sunt bancuri. Ăștia au moștenit expresii de tipul „din datele pe care le deținem…”, „nu-i întâmplător…”. Singurul care e impresionat e Nicușor Dan. El e copil și lui îi plac chestiile astea. În general, copiilor le plac chestii cu spioni”

Mediafax
Florin Manole, despre pensiile magistraților: Soluția este impozitarea progresivă a veniturilor
Digi24
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani
Cancan.ro
Ce au găsit anchetatorii lângă mașina Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Adevarul
Cine este amanta propagandistului preferat al lui Putin. Câștigurile obținute din relația cu Vladimir Soloviov
Mediafax
Explozia din Rahova a distrus și mașini parcate lângă bloc, nu numai vieți și locuințe. Câte dosare de pagubă au deschis asigurătorii în zonă
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a speculat că din CV îi lipsesc niște ani de studii
Cancan.ro
Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Fructul care s-a scumpit de trei ori faţă de anul trecut din cauza îngheţului din primăvară
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Care ar fi, de fapt, adevărul din spatele morții lui Tony și a Biankăi: „A fost ceva premeditat” Noi detalii ies la iveală
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Capital.ro
Dezvăluire despre Gheorghe Dincă. Legătura cu un alt criminal celebru, închis tot în România. Totul s-a redus la bani
Evz.ro
Cum își scuză Anda Adam „vedetismul”. Probleme la Asia Express
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Pilotul care putea ajunge în Formula 1 și-a recunoscut crima. Motivul pentru care și-a ucis tatăl este de-a dreptul HALUCINANT. A uimit autoritățile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Vaticanul va returna zeci de artefacte culturale comunităților indigene din Canada
Orașul din România cu cea mai scumpă chirie la GARSONIERĂ pe final de 2025: 1.400 euro/lună. Culmea, nu e București sau Cluj-Napoca!
08:32
Orașul din România cu cea mai scumpă chirie la GARSONIERĂ pe final de 2025: 1.400 euro/lună. Culmea, nu e București sau Cluj-Napoca!
POLITICĂ Cum răspunde ministrul Radu Miruţă la zvonul că Ucraina ar impune embargo la importul de produse petroliere, dinspre România:”Eu nu ştiu”
08:31
Cum răspunde ministrul Radu Miruţă la zvonul că Ucraina ar impune embargo la importul de produse petroliere, dinspre România:”Eu nu ştiu”
HOROSCOP Cele trei zodii norocoase la începutul lunii noiembrie 2025. Scapă de ghinion și primesc bani neașteptați
08:21
Cele trei zodii norocoase la începutul lunii noiembrie 2025. Scapă de ghinion și primesc bani neașteptați
POLITICĂ Cine este primarul ideal al Capitalei, în opinia lui Nicuşor Dan: „Am o preferinţă”
08:00
Cine este primarul ideal al Capitalei, în opinia lui Nicuşor Dan: „Am o preferinţă”
METEO Meteorologii EaseWeather anunță IARNA în România: În aceste orașe vin ninsorile pe 28 octombrie 2025
07:53
Meteorologii EaseWeather anunță IARNA în România: În aceste orașe vin ninsorile pe 28 octombrie 2025
ACTUALITATE 24 OCTOMBRIE, calendarul zilei: F. Murray Abraham împlinește 86 de ani. Este înființat primul club de fotbal din lume. ONU împlinește 80 de ani
07:15
24 OCTOMBRIE, calendarul zilei: F. Murray Abraham împlinește 86 de ani. Este înființat primul club de fotbal din lume. ONU împlinește 80 de ani
Cum arată Wikipedia în epoca ChatGPT: Editorii voluntari formează un bastion împotriva fenomenului „AI slop”
TEHNOLOGIE Cum arată Wikipedia în epoca ChatGPT: Editorii voluntari formează un bastion împotriva fenomenului „AI slop”
EXCLUSIV Guvernul pune LACĂTUL pe cultură. „Băgați cultura în dubă” a devenit realitate sub mandatul lui Bolojan. Sute de spectacole anulate, muzee închise, instituții de cultură pe avarie
Guvernul pune LACĂTUL pe cultură. „Băgați cultura în dubă” a devenit realitate sub mandatul lui Bolojan. Sute de spectacole anulate, muzee închise, instituții de cultură pe avarie
POLITICĂ Cătălin Drulă și-a lansat sloganul pentru candidatura la Primăria Capitalei: „Nicușor Dan”. Fostul șef USR îi rostește numele obsesiv. Gândul i-a urmărit toate intervențiile dintr-o zi. Iată de câte ori l-a invocat pe Nicusor Dan
Cătălin Drulă și-a lansat sloganul pentru candidatura la Primăria Capitalei: „Nicușor Dan”. Fostul șef USR îi rostește numele obsesiv. Gândul i-a urmărit toate intervențiile dintr-o zi. Iată de câte ori l-a invocat pe Nicusor Dan
ANALIZĂ Lecția de maghiară. Ungaria ne-a SUFLAT afaceri de 5 miliarde de euro și a investit 10 miliarde de euro în Transilvania în ultimii 10 ani. Ce miză are Viktor ORBAN
Lecția de maghiară. Ungaria ne-a SUFLAT afaceri de 5 miliarde de euro și a investit 10 miliarde de euro în Transilvania în ultimii 10 ani. Ce miză are Viktor ORBAN
EVENIMENT Nicușor Dan îi pune în dificultate pe liderii PNL, USR și UDMR: NU vrea referendum pe pensiile magistraților
Nicușor Dan îi pune în dificultate pe liderii PNL, USR și UDMR: NU vrea referendum pe pensiile magistraților