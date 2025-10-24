Ion Cristoiu: „O campanie coordonată presupune existența unui coordonator”

În ediția din 23 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a ironizat modul în care autoritățile și instituțiile statului reacționează la diferite situații, afirmând că se exagerează frecvent importanța unor detalii minore și se invocă fără temei ideea unei „campanii coordonate”.

Cristoiu a explicat că noțiunea de „campanie coordonată” implică în mod logic existența unui coordonator, ceea ce lipsește. În opinia sa, limbajul autorităților amintește de formulele folosite în perioada comunistă.

Ion Cristoiu: „O campanie cordonată presupune existența unui coordonator. Nu există coordonare fără coordonator. În general, ei își exagerează fleacurile, așa era și Securitatea internă. Dacă spunea cineva un banc cu Ceaușescu, o instituție serioasă spunea că sunt bancuri. Ăștia au moștenit expresii de tipul „din datele pe care le deținem…”, „nu-i întâmplător…”. Singurul care e impresionat e Nicușor Dan. El e copil și lui îi plac chestiile astea. În general, copiilor le plac chestii cu spioni”