Ion Cristoiu: „Personajul COMIC din această situație nu este Nicușor Dan, este Macron”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre Macron și jocurile politice din Franța. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre Emanuel Macron. Acesta susține că din istoria recentă, Macron este personajul comic. Nici măcar Nicușor Dan, spune analistul, nu se ridică la nivelul lui. Ironic, Cristoiu susține că președintele francez are 3 copii. Cei doi băieți sunt Ilie Bolojan și Nicușor Dan, iar fata este Maia Sandu. Legat de Maia Sandu, jurnalistul o ironizează, citându-l pe Putin. Cristoiu subliniază că Macron are un sindrom asemenea lui Napoleon.

„Am un exemplu. Pentru mine, în istorie aceasta modernă, personajul comic nu e nici măcar Nicușor Dan. Este Macron. Eu mereu l-am comparat cu un cocoș care stă pe gunoi. Hai să ne uităm la unu Macron, șeful nostru, nu de altceva, el l-a pus pe… Are doi băieți. Da? Ilie Bolojan și cu Nicușor Dan. Și are și o fată, Maria… Putin îi zice lui Maia, Maria Grigorievna, ca așa e la ei. Bun, hai să ne lămurim și noi. Deci avem așa unu Emmanuel Macron. Și când a început aia cu Gaza, a zis nu, noi vrem stat palestinian, pe la ONU, cutare. Vine planul de pace al lui Trump, care nu prevede stat Palestinian, nu prevede. Macron, parcă fiind român, s-a dus și-a apărut în poze. Băi, dacă eu eram Macron, păi… Nu mă interesează că ai fost chemat. Tu ai uitat să discuți un lucru. Apropo de Macron, că este șeful nostru, este patronul nostru, al României da, este Sfântul Dimitrie. Stai, deci avem unul numit Macron. Cum zicea ăla, Radu Portocală? Golul răsunător! El și-a făcut al 2-lea mandat cu legea pensiilor. Au fost demonstrații împotriva legii… Nu,nu, nu. El, Napoleon fiind. Și acum a băgat-o pe mânecă. Îi răsturnau Guvernul și îi cereau să plece. Și vorbește cu socialiștii, un fel de social democrați de la noi, un fel de PSD. Și zice bă, fii atent, nu votați moțiunea de cenzură depusă, iar noi suspendăm reforma până după alegerile prezidențiale. Cum poți să fii așa, când ești președintele Franței? A dat-o gata pe Maia Sandu, când s-a dus și când i s-a dus și săracul Bolojan. Cum să renunți la tema ta fundamentală, pentru care ai fost ales? Așa vor face…”, a explicat jurnalistul.