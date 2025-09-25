Ion Cristoiu: „Peste tot în Europa se zice că rușii trimit drone și avioane de vânătoare. Ele nu există”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a discutat despre panica europeană privind dronele și avioanele rusești. El a ironizat situațiile în care oficialii anunță atacuri, dar fără dovezi, și a spus că, de fapt, aceste amenințări nu există. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Cristoiu a subliniat reacția autorităților. Scriitorul spune că nu poți doborî ceva ce nu există. El a arătat contradicția dintre declarațiile alarmiste și lipsa oricărei dovezi reale.
„De ce nu le doboară? Păi dacă le-ar doborî, ar trebui să nu doboare nimic, că ele nu există. Deci, peste tot în Europa și la noi se spune așa: rușii trimit drone și avioane de vânătoare. Deși nu sunt pro NATO, mi se pare normal. A încălcat spațiul aerian, o dobor. În cazul avioanelor cu pilot, e normal că iei legătura cu el. Păi nu știți cum e? Ca în filme. Prima dată îl întreb de la sol: Alo, cine ești? Dacă nu răspunde, trimit două avioane F-uri și fac din aripă.”, afirmă acesta.
Cristoiu a explicat că, în mod normal, un aparat care încalcă spațiul aerian ar trebui neutralizat. El a dat exemplul unui episod celebru din timpul Uniunii Sovietice, când un avion civil sud-coreean a fost doborât după ce nu a răspuns semnalelor. Totuși, în prezent, spune el, situațiile invocate cu drone sau avioane rusești nu au consistență, fiind doar declarații.
„A existat un singur moment în istoria modernă, cred că știți, când au doborât rușii, în timpul Uniunii Sovietice, un avion de pasageri sud-coreean. El era fără lumini și ajunsese în afara traiectoriei, deasupra unor situri nucleare. L-au căutat, adică l-au întrebat, n-a răspuns nimeni, au trimis avioane de vânătoare și atunci l-au doborât. Deci, care e problema? De fapt, aceste drone nu există. Și nici avioanele.”, spune el.