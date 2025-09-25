Ion Cristoiu: „Peste tot în Europa se zice că rușii trimit drone și avioane de vânătoare. Ele nu există”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a discutat despre panica europeană privind dronele și avioanele rusești. El a ironizat situațiile în care oficialii anunță atacuri, dar fără dovezi, și a spus că, de fapt, aceste amenințări nu există. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „De ce nu le doboară?”

Cristoiu a subliniat reacția autorităților. Scriitorul spune că nu poți doborî ceva ce nu există. El a arătat contradicția dintre declarațiile alarmiste și lipsa oricărei dovezi reale.

„De ce nu le doboară? Păi dacă le-ar doborî, ar trebui să nu doboare nimic, că ele nu există. Deci, peste tot în Europa și la noi se spune așa: rușii trimit drone și avioane de vânătoare. Deși nu sunt pro NATO, mi se pare normal. A încălcat spațiul aerian, o dobor. În cazul avioanelor cu pilot, e normal că iei legătura cu el. Păi nu știți cum e? Ca în filme. Prima dată îl întreb de la sol: Alo, cine ești? Dacă nu răspunde, trimit două avioane F-uri și fac din aripă.”, afirmă acesta.

„De fapt, aceste drone nu există. Și nici avioanele.”

Cristoiu a explicat că, în mod normal, un aparat care încalcă spațiul aerian ar trebui neutralizat. El a dat exemplul unui episod celebru din timpul Uniunii Sovietice, când un avion civil sud-coreean a fost doborât după ce nu a răspuns semnalelor. Totuși, în prezent, spune el, situațiile invocate cu drone sau avioane rusești nu au consistență, fiind doar declarații.