Ion Cristoiu: „România a avut o mare victorie la Davos. S-a întâlnit delegația noastră cu delegația Rep. Moldova”

Serdaru Mihaela
21 ian. 2026, 23:00, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show de miercuri, 21 ianuarie 2026, publicistul Ion Cristoiu și fostul diplomat Adrian Severin au dezbătut evenimentele de la Forumul Economic Mondial de la Davos, subliniind rolul dominant al Statelor Unite și slăbiciunea Europei. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Severin a insistat asupra unei observații esențiale: la Davos, „principalul adversar a fost elementul indezirabil, să spunem, a fost Trump și nu Putin personal sau prin reprezentanți”. El a subliniat că aceasta este o chestiune fundamentală, repetând ideea pentru a marca prioritățile globale.

„Absolut de acord, observația este esențială și o repet, la Davos principalul adversar a fost, elementul indezirabil, să spunem, a fost Trump și nu Putin personal sau prin reprezentanți. E prima chestiune și asta este esențială. Și al doilea lucru, America a venit la Davos pentru două motive: Să le spună că Groenlanda e bifată și să le spună că globalismul s-a terminat, fără să negocieze” , spune Adrian Severin

Severin descrie Europa printr-o metaforă plastică care ilustrează contrastul dintre fermitatea americană și lipsa de substanță a europenilor:

„Europa și restul s-au prezentat ca o salată învechită în jurul unei fripturi aburinde”.

Ion Cristoiu a adus un moment de umor, amintind de „marea victorie” a României: întâlnirea delegațiilor române și moldovene:

„România a avut o mare victorie. S-a întâlnit delegația noastră cu delegația Moldovei”

