Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „România nu mai are un partener startegic în momentul de față”

Ion Cristoiu: „România nu mai are un partener startegic în momentul de față”

Serdaru Mihaela
14 dec. 2025, 08:30, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 11 decembrie 2025, jurnalistul Ion Cristoiu a susținut că relația dintre SUA și Europa s-a schimbat fundamental după Războiul Rece, iar România nu mai beneficiază de un partener strategic solid în America. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția a pornit de la ideea că „America nu se poate certa cu Europa”, pe care Cristoiu a contrazis-o categoric, invocând contextul istoric al alianței anti-sovietice. El a explicat că această percepție idealizată provine din perioada Războiului Rece, când Occidentul era unit în fața unui inamic comun: Uniunea Sovietică.

„Relația, prietenia, că am auzit tot felul de prostii zilele acestea, că nu se poate ca America să se certe cu Europa. Păi de ce nu poate să se certe? Normal că se poate. Toți invocă o perioadă din timpul Războiului Rece, când America era aliată cu Europa împotriva unui dușman comun, Uniunea Sovietică” , spune publicistul

Ion Cristoiu a mai ținut să facă o distincție clară între Rusia de astăzi și Uniunea Sovietică, acuzându-i pe unii comentatori că încearcă să capteze atenția prin analogii exaggerate.

„Nu Rusia, Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică era un pericol real, pentru că voia să instaureze comunismul” , conchide Cristoiu”

