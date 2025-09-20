Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Sentimentul meu față de președinte este de DUIOȘIE. Nu iradiază putere”

Ion Cristoiu: „Sentimentul meu față de președinte este de DUIOȘIE. Nu iradiază putere"

Malina Maria Fulga
20 sept. 2025, 12:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Sentimentul meu față de președinte este de DUIOȘIE. Nu iradiază putere”
Ion Cristoiu: „Sentimentul meu față de președinte este de duioșie. Nu iradiază putere”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu realizează portretul președintelui Nicușor Dan, la 100 de zile de la preluarea funcției, folosindu-se de metaforă pentru a sugera că acesta nu este încă pe deplin conștient de poziția pe care o ocupă. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu face trimitere la o povestire în care un personaj este pus, peste noapte, într-o poziție de putere, comparându-l cu președintele Nicușor Dan. El sugerează că și acesta, la rândul său, a ajuns în acest punct fără să înțeleagă pe deplin rolul și atribuțiile funcției pe care o deține.

„Există, în 1001 de nopți, o povestire în care Harun al-Rashid se travestește noaptea și găsește, nu mai țin minte, un pescar, și îl lasă în locul lui. Și se trezește pescarul calif… Ăsta e Nicușor Dan. S-a trezit acolo și zice: Aoleu, mamă, unde sunt? Și califul ăla, toată ziua, nu zice nimic. Mâine urmează să se întoarcă înapoi. Că, după asta, îl îmbată și îl trimite înapoi dimineața. Partea a doua e gravă. Că el se crede în continuare calif. Și nevasta îi spune: „Ești nebun?”, și îl duce la psihiatrie.”

Cristoiu adaugă că, din perspectiva sa, președintele Dan exprimă o stare de compasiune, fiind perceput ca un lider lipsit de autoritate și chiar de iluzia puterii.

„Sentimentul meu este de duioșie. Cel mai grav sentiment. E săracul neajutorat, ce să facă. Nu iradiază putere. În această partea a lumii care este Orientul, oamenii văd în demnitar, cu atât mai mult în președinte, un tip. El e acolo, da? Chiar dacă el coboară și bea ca Traian Băsescu, zici: „Totuși, e ăla.” Presupun că are putere… Avem catastrofa de rating: în cele patru interviuri nu s-a uitat nimeni. Nu emite, nu știu de ce. Știi când a dovedit? Uite că acum mi-am amintit, a fost momentul când a arătat că e președinte, când a aruncat partolul.”

