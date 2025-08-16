Ion Cristoiu: „Și noi trebuie să ne reducem pensiile ca să plătim pensiile ucrainenilor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a vorbit despre sprijinul financiar oferit Ucrainei de statele occidentale, inclusiv România. Acesta a criticat faptul că banii care ar trebui să susțină cetățenii români sunt direcționați către Kiev, în timp ce economia locală se confruntă cu dificultăți majore. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

O mare parte din bani merg la pensiile ucrainenilor

Cristoiu a spus că Ucraina supraviețuiește doar datorită fondurilor externe. Cetățenii români ajung să suporte costuri suplimentare prin reducerea propriilor venituri.

„Problema este că partea europeană, care trăiește numai din pericolul rusesc, are interesul chiar și să dea în scris. Pentru că nu ar putea să facă altceva. De ce fac asta? Că și noi trebuie să ne reducem pensiile și salariile ca să plătim pensiile ucrainenilor. Nu înțeleg de ce nimeni din România nu pune problema asta. (…) Ucraina este o țară, dincolo de faptul cum e pe teren, care trăiește numai și numai din stipendiile noastre, occidentului și ale noastre, da? Nu războiul. Nu, ei, pensii, toate acelea, bun. Salarii și așa mai departe.”. susține scriitorul.

Ion Cristoiu: „Să-l rugăm să ne lase măcar trei luni, să nu-i mai dăm bani”

Publicistul a spus că România ar trebui să discute problema sprijinului financiar pentru Kiev și a propus ca măcar temporar să fie redus acest efort.

„Și atunci pun o întrebare. Eu îi pun mereu și lui Bolojan. Ei vin în fiecare zi și ne iau spunând că sunt vremuri grele. Dom’le, sunt vremuri grele. Am înțeles. Intrăm chiar în insolvență. Bă, nu poți să-i scrii o scrisoare lui Zelenski să-l rugăm să ne lase măcar trei luni, să nu-i mai dăm bani?”, întreabă invitatul.

