Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Sistemul s-a împărțit în două – unii îl susțin pe Nicușor Dan, alții pe Bolojan”

Ion Cristoiu: „Sistemul s-a împărțit în două – unii îl susțin pe Nicușor Dan, alții pe Bolojan”

Alexandra Anton Marinescu
16 ian. 2026, 11:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Sistemul s-a împărțit în două – unii îl susțin pe Nicușor Dan, alții pe Bolojan”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a explicat mecanismul constituțional al numirilor în justiție și susține că eventualele conflicte politice pornesc de la această dublă cheie de putere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

România este o republică semiprezidențială

Invitatul a reamintit că România funcționează ca republică semiprezidențială. În anumite decizii există două centre de putere. Unul la Guvern și unul la Președinție

„România este o republică semiprezidențială. Semi. Caracteristica republicii semiprezidențiale este faptul că în cazul anumitor decizii sunt două chei. Una la Guvern și una la Președinție. În cazul numirii celor opt inși de la parchete sunt două chei. La Guvern, la ministrul Justiției, care organizează concurs și îi propune. Președintele poate să aprobe propunerile lui sau poate să respingă o singură dată.”, spune Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Bolojan supraviețuiește câtă vreme supraviețuiește coaliția de guvernare”

Cristoiu susține că actualul scandal, care îl implică pe ministrul Justiției, are o miză politică. El spune că președintele încearcă fie să-l slăbească pe Radu Marinescu, fie să-l scoată din joc. Tema ar fi fost construită deliberat, folosind un subiect vechi, plagiatul, pentru a bloca procesul.

„Ce s-a întâmplat în timpul lui Klaus Iohannis? La Justiție era Cătălin Predoiu, care era omul lui Iohannis. Klaus Iohannis l-a sunat și a zis: bă, propune pe ăla, ăla, ăla. Acum e mai greu, trebuie negociat. Și atunci nevolnicul de la Cotroceni s-a gândit să pună la cale ceva ca fie să-l frăgezească pe Radu Marinescu, fie să-l scoată din joc. Tema era așa: ăsta care a plagiat acum 15 ani nu mai are autoritatea morală să organizeze. Hai, mă, să inventăm ceva, nu știu. El trebuia să meargă cu o chestie de asta cu femeile: El și-a bătut soția. Era ceva nou. Băi avem pam, plagiatul, pam, butonul. Ăsta era scopul. Butonul același. Și aseară le-a stins lumina Bolojan. Bolojan supraviețuiește câtă vreme supraviețuiește coaliția de guvernare.”, afirmă Ion Cristoiu.

Marius Tucă: „Acest atac asupra lui Marinescu arată foarte clar că serviciile, sistemul s-a împărțit.”

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
VIDEO Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de „agenți de unică folosință”, recrutați online de către Moscova
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
(P) Halate de baie pufoase vs. subțiri: Cum îl alegi pe cel potrivit pentru tine
SĂNĂTATE 15 minute de somn în plus pe noapte îți pot adăuga încă 10 ani la speranța de viață
13:16
15 minute de somn în plus pe noapte îți pot adăuga încă 10 ani la speranța de viață
VIDEO VIDEO | Bătaie generală într-un mall din Pitești. 11 tineri au fost reținuți cu propunere de arestare
13:12
VIDEO | Bătaie generală într-un mall din Pitești. 11 tineri au fost reținuți cu propunere de arestare
ULTIMA ORĂ Preşedintele PNL Iaşi transmite lămuriri despre boicotul asupra lui Bolojan: „Au primit apoi telefoane și ordin de la centru să refuze”
12:59
Preşedintele PNL Iaşi transmite lămuriri despre boicotul asupra lui Bolojan: „Au primit apoi telefoane și ordin de la centru să refuze”
ECONOMIE Guvernul Bolojan se împrumută din nou de la populație în 2026. Dobânzile sunt mai mari decât la bănci
12:49
Guvernul Bolojan se împrumută din nou de la populație în 2026. Dobânzile sunt mai mari decât la bănci
FLASH NEWS Mesajul care i-a adus unui bucureştean două amenzi în valoare de 1.200 lei. L-a proiectat, cu un dispozitiv, pe o clădire din Capitală
12:28
Mesajul care i-a adus unui bucureştean două amenzi în valoare de 1.200 lei. L-a proiectat, cu un dispozitiv, pe o clădire din Capitală
CONTROVERSĂ Toni Neacșu explică de ce noua amânare a CCR pe legea pensiilor magistraților nu va mai provoca valuri de revoltă și acuzații politice
12:09
Toni Neacșu explică de ce noua amânare a CCR pe legea pensiilor magistraților nu va mai provoca valuri de revoltă și acuzații politice

Cele mai noi

Trimite acest link pe