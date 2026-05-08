Cuvântul pe care Papa Leon al XIV-lea îl folosește obsesiv în discursurile și binecuvântările sale. Se împlinește un an de pontificat

Vineri, 8 mai 2026, se împlinește un an de la începutul pontificatului Papei Leon al XIV-lea. Sunt 12 luni în care Papa Leon al XIV-lea a folosit obsesiv un cuvânt în discursurile și binecuvântările sale. Cuvântul nu a lipsit nici din toate întâlnirile sale, și anume „pace”.

„În primul an al pontificatului său, Papa Leon al XIV-lea a făcut apel de sute de ori la o reconciliere «dezarmată și dezarmantă» și i-a îndemnat pe „stăpânii războiului” să asculte «o melodie mai mare decât noi înșine». (…) Cuvântul «pace» apare de peste 400 de ori în discursurile rostite de Episcopul Romei în primul an al pontificatului său. A fost aplicat în contexte diferite, începând cu membrii presei, care au participat la prima întâlnire a Papei în Aula Paul al VI-lea”, notează Vaticannews.va.

„Sunteți în prima linie” în a raporta războaiele și a descoperi aspirațiile de reconciliere din cadrul acestora, a spus Papa Leon al XIV-lea. I-a încurajat să promoveze o formă de comunicare „capabilă să ne scoată din «Turnul Babel» în care ne aflăm uneori, din confuzia limbajelor lipsite de iubire, adesea ideologice sau partizane”.

De la primele mențiuni ale Papei despre pace în Vatican până la ultimele sale cuvinte, mesajul de comuniune al Papei Leon se întinde pe diferite dimensiuni temporale și geografice, transmite sursa citată. Mai presus de toate, armonia evocată de Papă depășește înălțimile palatelor unde „stăpânii războiului” decid „acțiunile morții”. Aceste cuvinte au răsunat la sediul FAO, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, ca o reamintire a unuia dintre numeroasele efecte secundare dramatice ale conflictelor. Și anume, foametea.

„Apelurile Papei ating realitatea concretă a conflictelor și unul dintre factorii declanșatori cei mai evidenți ai acestora: cursa înarmărilor. Așa cum a amintit însuși Episcopul Romei, cheltuielile militare globale au crescut cu 9,4% în 2024, confirmând o tendință neîntreruptă de zece ani și ajungând la 2,718 trilioane de dolari, adică 2,5% din PIB-ul global”, mai arată sursa citată.

