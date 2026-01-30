Valentin Stan: Suntem curioși cine îi face documentarea lui Țoiu

În ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul univ. dr. Valentin Stan a criticat afirmațiile făcute de Oana Țoiu în legătură cu imposibilitatea transferului unui teritoriu fără voința poporului, punând sub semnul întrebării nivelul de documentare al acesteia. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a afirmat că declarațiile respective ignoră complet realitățile dreptului internațional și precedentul istoric. El a făcut trimitere la rezoluții ale Adunării Generale a ONU privind relațiile dintre state, arătând că există situații documentate în care teritorii au fost pierdute sau transferate fără consultarea populației, în special în cazuri grave de încălcare a drepturilor omului și ale minorităților.

Profesorul a susținut că prezentarea trunchiată a dreptului internațional induce publicul în eroare și ridică întrebări legitime despre cine redactează notele de informare pentru aparițiile publice ale unor oficiali.

Valentin Stan: Țoiu ne zice că nu poți transfera un teritoriu fără voința poporului. Cine i-a făcut documentația? Crezi că ea e capabilă? Ai înțeles de la Țoiu că un teritoriu nu poate fi cedat decât prin voința poporului. Există o rezoluție a Adunării Generale ONU cu privire la relațiile dintre state.

Ediție integrală