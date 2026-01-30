Rata șomajului s-a menținut la 6% în luna decembrie 2025, același nivel înregistrat și în noiembrie 2025. În rândul tinerilor a ajuns la 26,9%

Rata șomajului înregistrată în decembrie 2025 s-a menținut la același nivel cu cea din noiembrie 2025, mai exact de 6%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).

„Rata şomajului în luna decembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, valoare egală cu cea ȋnregistrată ȋn luna noiembrie 2025. Rata şomajului la femei a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la bărbaţi”, arată datele furnizate de Institutul Național de Statistică, citat de News.ro.

Numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat în decembrie 2025 la 493.700 de persoane, identic cu cel înregistrat în noiembrie 2025, însă în creștere față de aceeași perioadă a anului 2024 când erau 462.700 de șomeri.

Pe sexe, rata şomajului la femei a depăşit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a bărbaţilor (valorile fiind 5,9% în cazul persoanelor de sex masculin şi 6,1% în cazul persoanelor de sex feminin).

În rândul tinerilor, rata șomajului menține un nivel ridicat, de 26,9% pentru vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, date înregistrate în perioada iulie-septembrie 2025.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,6% pentru luna decembrie 2025 – 4,6% în cazul bărbaţilor şi 4,5% în cazul femeilor.

Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 72,1% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna decembrie 2025.

