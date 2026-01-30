Prima pagină » Social » Rata șomajului s-a menținut la 6% în luna decembrie 2025, același nivel înregistrat și în noiembrie 2025. În rândul tinerilor a ajuns la 26,9%

30 ian. 2026, 10:32, Social
Rata șomajului înregistrată în decembrie 2025 s-a menținut la același nivel cu cea din noiembrie 2025, mai exact de 6%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).

„Rata şomajului în luna decembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, valoare egală cu cea ȋnregistrată ȋn luna noiembrie 2025. Rata şomajului la femei a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la bărbaţi”, arată datele furnizate de Institutul Național de Statistică, citat de News.ro.

Șomajul a stagnat la 6% în decembrie 2025; aproape 27% dintre tineri sunt fără loc de muncă

Numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat în decembrie 2025 la 493.700 de persoane, identic cu cel înregistrat în noiembrie 2025, însă în creștere față de aceeași perioadă a anului 2024 când erau 462.700 de șomeri.

Pe sexe, rata şomajului la femei a depăşit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a bărbaţilor (valorile fiind 5,9% în cazul persoanelor de sex masculin şi 6,1% în cazul persoanelor de sex feminin).

În rândul tinerilor, rata șomajului menține un nivel ridicat, de 26,9% pentru vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, date înregistrate în perioada iulie-septembrie 2025.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,6% pentru luna decembrie 2025 – 4,6% în cazul bărbaţilor şi 4,5% în cazul femeilor.

Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 72,1% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna decembrie 2025.

