Ion Cristoiu: „Vina o poartă popoarele pentru că acceptă măsurile de AUSTERITATE”

În emisiunea de joi, 21 august 2025, Ion Cristoiu si Marius Tucă au comentat situația politică și socială dificilă din România și din Europa. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Moderatorul emisiunii a atras atenția asupra unui fapt clar: guvernul are în prezent un procentaj de popularitate de doar 12-14%, iar în ciuda acestuia ia cele mai nepopulare măsuri din istoria post-revoluțională. Marius Tucă consideră că, pe lângă situația internă, România urmează o tendință generală europeană de austeritate și sacrificii.

Marius Tucă: „După ce că au 12-14%, vin și au cele mai nepopulare măsuri din istoria post-revoluțională” Ion Cristoiu: „Și ce? Pentru că își pot permite” Marius Tucă: „Asta pe de-o parte și pe de altă parte, că asta se întâmplă în toată Europa, până la urmă. Să taie, să ia, să spolieze și așa mai departe.

Pe de altă parte, Tucă s-a arătat pesimist în privința unei eventuale reacții sociale masive. Acest punct de vedere este legat de incapacitatea unei greve generale de a schimba cu adevărat situația.

„Greu explodează mămăliga în România. Ba chiar nu explodează deloc, face bulboroci și atât. Adică nu o să fie nici o grevă generală” , spune Marius Tucă

La final, jurnalistul a remarcat tăcerea generală a populației în fața acestor provocări.