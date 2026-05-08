Moscova, atacată în plin armistițiu anunțat de Putin pentru „Ziua Victoriei”. Rusia anunță că a doborât 20 de drone înainte parada de 9 mai

În plin armistițiu unilateral anunțat de Rusia, autoritățile de la Moscova susțin că au distrus 20 de drone care se îndreptau spre capitală, într-un nou episod tensionat petrecut chiar înaintea paradei militare de Ziua Victoriei.

La doar câteva ore după intrarea în vigoare a armistițiului unilateral decretat de Rusia pentru marcarea Zilei Victoriei, cerul de deasupra Moscova a redevenit scena alertelor militare. Autoritățile ruse susțin că nu mai puțin de 20 de drone care se îndreptau spre capitală au fost interceptate și distruse de sistemele de apărare aeriană, scrie ABC News.

Sursa video – X/@censor_net

Anunțul a fost făcut de primarul Moscovei, Serghei Sobianin, care a transmis în timpul nopții că atacurile au continuat în valuri succesive, chiar în debutul perioadei de încetare a focului declarate de Kremlin.

„Trei drone care se îndreptau spre Moscova au fost distruse de forțele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării”, a declarat Serghei Sobianin, primarul Moscovei. Ulterior, edilul a revenit cu actualizări succesive, precizând că numărul total al aparatelor fără pilot doborâte a ajuns la 20.

Atacurile ucrainene vin într-un moment simbolic și extrem de sensibil pentru Rusia. Pe 9 mai, Rusia marchează una dintre cele mai importante sărbători naționale – Ziua Victoriei, eveniment care comemorează înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial și care este însoțit anual de o amplă paradă militară în Piața Roșie.

Kievul acuză Moscova că mimează pacea

În acest context, Moscova a anunțat un armistițiu unilateral de două zile, prezentat drept un gest menit să permită desfășurarea comemorărilor într-un climat de calm. Totuși, realitatea din teren pare să spună o altă poveste, cu explozii, drone și noi acuzații reciproce între părțile aflate în conflict.

De cealaltă parte, Ucraina contestă ferm ideea unei încetări reale a ostilităților. Kievul acuză forțele ruse că au continuat atacurile terestre și loviturile aeriene, în ciuda armistițiului anunțat public.

„Respingere evidentă” a păcii, a declarat Volodimir Zelenski, descriind acțiunile Rusiei drept dovada clară că mesajele de pace lansate de Kremlin nu sunt reflectate de situația de pe front.

