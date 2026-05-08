Parchetul European, condus de Laura Codruța Koveși, îl anchetează pe Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța

Parchetul European, condus de Laura Codruța Koveși, îl anchetează pe Jordan Bardella / Sursa FOTO: Profimedia
Parchetul European, condus de Laura Codruța Koveși, fost procuror-șef al DNA, a declanșat o anchetă care poate arunca în aer alegerile prezidențiale din Franța. Concret, scrie Mediafax, Jordan Bardella, marele favorit al scrutinului de anul viitor, este investigat pentru o presupusă fraudă finanțată din fonduri europene.

Totul ar fi avut loc în timpul campaniei prezidențiale franceze din 2022.

Cine a depus plângerea

Din câte se pare, ancheta a fost declanșată în urma unei plângeri care viza cursuri de formare media pe care Adunarea Națională (RN) le-ar fi finanțat cu fonduri europene, în special în beneficiul lui Jordan Bardella în timpul campaniei prezidențiale franceze din 2022. Într-un comunicat de presă, partidul a negat toate aceste acuzații.

„Aceste sesiuni de instruire media au fost desfășurate de acest furnizor de servicii în conformitate cu regulamentul Parlamentului European, validat de serviciile Parlamentului European, pe teme europene, pentru mai mulți europarlamentari din delegația Adunării Naționale pentru mandatul 2019-2024, inclusiv Jordan Bardella. Acestea au fost întrerupte tocmai din cauza începerii campaniei prezidențiale din 2022”, a transmis partidul într-un comunicat de presă.

Mai departe, se menționează că, la sfârșitul anului trecut, Jordan Bardella a depus o plângere pentru „defăimare” împotriva asociației anticorupție AC!!.

„După o fază de verificare, a fost deschisă o anchetă cu privire la suspiciunea de fraudă care implică fonduri ale Uniunii Europene”, a declarat o sursă apropiată cazului, citată de Le Figaro. Contactat de agenția AFP, Parchetul European, cu sediul la Luxemburg, a refuzat să confirme sau să comenteze subiectul: „Parchetul are o politică de a nu comenta anchetele în curs”.

„Acțiuni în justiție pentru defăimare și calomnie”

La începutul lui decembrie 2025, ONG-ul AC!! Anti-Corruption (o asociație franceză) a depus o plângere împotriva unor persoane necunoscute pentru deturnare de fonduri publice. La bază a stat un articol din săptămânalul satiric „Le Canard enchaîné”, care a dezvăluit presupusele fapte ilegale.

Asociația suspectează că partidul Adunarea Națională a folosit fonduri europene pentru a-și antrena „trupele” și, în special, pe actualul său lider, Jordan Bardella, pentru a vorbi cu presa în timpul campaniei electorale din alegerile prezidențiale precedente (2022). Europarlamentarul Jordan Bardella era atunci președintele interimar al acestei formațiuni naționaliste, jucând un rol activ în campania lui Marine Le Pen.

Conform plângerii, „fondurile deținute de membrii Adunării Naționale în calitatea lor de europarlamentari” ar fi fost folosite „în scopuri care nu au legătură cu utilizarea preconizată”. Un instructor de formare media fusese angajat „pentru a pregăti europarlamentarii Adunării Naționale pentru apariții în presă” și era plătit de Parlamentul European „folosind bugetul alocat europarlamentarilor”, insistă AC!! Anti-Corruption.

Însă, din septembrie 2021, se arată că instructorul respectiv a fost însărcinat să-l asiste pe Jordan Bardella, președintele Adunării Naționale (RN), „nu cu cunoștințele sale despre actualitatea europeană, ci în vederea pregătirii alegerilor prezidențiale franceze din 2022”. Mai departe, citând articolul din „Le Canard enchaîné”, se menționează următoarele în plângere: „Jordan Bardella contestă, în mod firesc, aceste acuzații, care îl vizează în climatul politic actual, și își rezervă dreptul de a intenta acțiuni în justiție pentru defăimare și calomnie”.

Jordan Bardella, marele favorit la alegerile din 2027

Jordan Bardella este președintele partidului de dreapta Rassemblement National (RN).

Potrivit ultimelor sondaje de opinie din Franța, el a devenit marele favorit al alegerilor prezidențiale de anul viitor. Văzut drept principala figură a opoziției față de Emmanuel Macron, care nu mai are voie să candideze pentru un nou mandat, Bardella are toate șansele să ajungă la Palatul Elysee. Discursul său este unul naționalist, centrat pe promovarea și apărarea intereselor Franței, înainte de orice.

