Crin Antonescu: „Sunt politicieni din PNL care și acum îl au drept model pe Traian Băsescu”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre faptul că sunt politicieni din PNL care și acum îl au drept model pe Traian Băsescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„PNL, cum spuneam și astăzi, într-o altă discuție, mai devreme sau mai târziu, totuși, PNL-ul va trebui să facă niște alegeri. Acolo trăiesc împreună oameni, chiar conservatori și dacă vrei, chiar ușor naționaliști în sens bun. Și atenție, nu-s doar din vechiul PNL, câțiva sunt și din vechiul PD. Trăiesc acolo împreună cu progresiști, cu neomarxiși. De-ajuns unu ca Vlad Gheorghe să vorbească în numele PNL-ului, să facă ordine în PNL. Să spună cine, ce și cum o să fie, să mai fie sau să nu mai fie în PNL. Lucrurile astea nu pot dura la nesfârșit. Apoi sunt oameni care bă, s-au bătut cu regimul Băsescu. Încă mai sunt câțiva supraviețuitori. Și sunt oameni care și acuma îl au de model, în partea lui rea, abuzurile lui în mizeriile lui, pe Traian Băsescu. Îți repet, nu îi am în vedere pe vechii Periști din toate direcțiile. Deci ăștia la un moment dat nu pot merge înainte. Ei au rămas organizațiile, guvernarea… Nu uita că PNL-ul de vreo șapte anișori n-a mai ieșit de la guvernare. Un partid care stă mult la guvernare face un fel de adicție de dependență. E foarte greu. Și acuma ei sunt între ideea că e greu să pleci de la guvernare. În plus, ce le-am spus noi românilor și frate? Ok frate, dar noi vrem, nu vrem, stăm cu PSD-ul ca să nu vină AUR și nu știu care. Păi acuma ce facem? Acuma AUR sunt buni? Lăsăm țara pe mâna lor sau cum? Și pe de altă parte, mișcările lui Bolojan, care nu mai are nimic comun de fapt cu PNL. Bolojan și până acum a fost un prim-ministru al USR-ului și acuma se duce într-o direcție…”, a declarat fostul președinte al PNL.