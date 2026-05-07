Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Crin Antonescu: „Sunt politicieni din PNL care și acum îl au drept model pe Traian Băsescu”

Crin Antonescu: „Sunt politicieni din PNL care și acum îl au drept model pe Traian Băsescu”

Crin Antonescu: „Sunt politicieni din PNL care și acum îl au drept model pe Traian Băsescu”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre faptul că sunt politicieni din PNL care și acum îl au drept model pe Traian Băsescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Nu uita că PNL-ul de vreo șapte anișori n-a mai ieșit de la guvernare. Un partid care stă mult la guvernare face un fel de adicție de dependență. E foarte greu. Și acuma ei sunt între ideea că e greu să pleci de la guvernare.”

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre faptul că sunt politicieni din PNL care și acum îl au drept model pe Traian Băsescu. Acesta spune că mai sunt politicieni din fostul partid PD. Istoricul afirmă că PNL a creat o dependență de guvernare.

„PNL, cum spuneam și astăzi, într-o altă discuție, mai devreme sau mai târziu, totuși, PNL-ul va trebui să facă niște alegeri. Acolo trăiesc împreună oameni, chiar conservatori și dacă vrei, chiar ușor naționaliști în sens bun. Și atenție, nu-s doar din vechiul PNL, câțiva sunt și din vechiul PD. Trăiesc acolo împreună cu progresiști, cu neomarxiși. De-ajuns unu ca Vlad Gheorghe să vorbească în numele PNL-ului, să facă ordine în PNL. Să spună cine, ce și cum o să fie, să mai fie sau să nu mai fie în PNL. Lucrurile astea nu pot dura la nesfârșit. Apoi sunt oameni care bă, s-au bătut cu regimul Băsescu. Încă mai sunt câțiva supraviețuitori. Și sunt oameni care și acuma îl au de model, în partea lui rea, abuzurile lui în mizeriile lui, pe Traian Băsescu. Îți repet, nu îi am în vedere pe vechii Periști din toate direcțiile. Deci ăștia la un moment dat nu pot merge înainte. Ei au rămas organizațiile, guvernarea… Nu uita că PNL-ul de vreo șapte anișori n-a mai ieșit de la guvernare. Un partid care stă mult la guvernare face un fel de adicție de dependență. E foarte greu. Și acuma ei sunt între ideea că e greu să pleci de la guvernare. În plus, ce le-am spus noi românilor și frate? Ok frate, dar noi vrem, nu vrem, stăm cu PSD-ul ca să nu vină AUR și nu știu care. Păi acuma ce facem? Acuma AUR sunt buni? Lăsăm țara pe mâna lor sau cum? Și pe de altă parte, mișcările lui Bolojan, care nu mai are nimic comun de fapt cu PNL. Bolojan și până acum a fost un prim-ministru al USR-ului și acuma se duce într-o direcție…”, a declarat fostul președinte al PNL.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ar trebuie suspendat mâine pentru respingerea celor de la AUR”
10:30
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ar trebuie suspendat mâine pentru respingerea celor de la AUR”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Îl vor pune la loc pe Ilie Bolojan în funcția de premier”
10:00
Ion Cristoiu: „Îl vor pune la loc pe Ilie Bolojan în funcția de premier”
ACTUALITATE Ionuț Cristache: „Ar trebui să vorbim deschis și despre suspendarea lui Nicușor Dan. Spiritul lui democratic e împotriva democrației”
09:30
Ionuț Cristache: „Ar trebui să vorbim deschis și despre suspendarea lui Nicușor Dan. Spiritul lui democratic e împotriva democrației”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Pentru PNL nu a fost un eșec demiterea lui Bolojan. La PNL, adversarii lui Bolojan sunt fascinați de persoana acestuia”
08:30
Ion Cristoiu: „Pentru PNL nu a fost un eșec demiterea lui Bolojan. La PNL, adversarii lui Bolojan sunt fascinați de persoana acestuia”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu ne va chema la consultări și va încălca în mod formal Constituția”
08:00
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu ne va chema la consultări și va încălca în mod formal Constituția”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Prima încercare a lui Nicușor Dan va fi cu cineva din PSD. Ea va eșua și va urma nominalizarea lui Bolojan”
07:30
Ion Cristoiu: „Prima încercare a lui Nicușor Dan va fi cu cineva din PSD. Ea va eșua și va urma nominalizarea lui Bolojan”
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii

Cele mai noi

Trimite acest link pe