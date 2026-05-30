Dan Dungaciu: „Este o problemă gravă în societatea românească dacă politicienii cred că singura noastră grijă este dezinformarea”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat discursul președintelui României. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
Dan Dungaciu a criticat mesajul autorităților și a spus că România are probleme mai grave decât dezinformarea. El consideră că liderii politici se concentrează pe un subiect greșit.
„E o problemă gravă în societatea românească. Dacă oamenii cred că problema României este doar dezinformarea, înseamnă că România este piratată”. spune analistul Dungaciu
Dungaciu a afirmat că statul ar trebui să caute soluții pentru problemele mari ale țării. El susține că situația internațională este tot mai complicată și că România trebuie să fie pregătită.
„Deci, vreau să spun că aici e o chestiune foarte gravă. Sunt probleme mari în țara asta, foarte mari. Unele le generăm noi, altele sunt generate din exterior. Dacă ei cred că aici este problema, în loc să gândească și să-și pună mințile la contribuție, ar trebui să încerce să gândească altfel, cum spun americanii, „out of the box”, pentru că lucrurile se schimbă” , conchide analistul.