Crin Antonescu: „Bolojan reclamă întrebările tendențioase ale presei atunci când i se pun întrebări incomode. Trebuie să explice românilor ce face cu banii lor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a comentat cheltuielile legate de programul SAFE și relația României cu Statele Unite. Invitatul a spus că autoritățile nu explică suficient cum sunt folosiți banii publici și de ce anumite decizii sunt luate fără o dezbatere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Antonescu a criticat lipsa de transparență privind sumele uriașe discutate pentru apărare și securitate.

Românii sunt obligați să plătească fără să primească explicații

Fostul lider liberal a spus că populația suportă costurile economice. Autoritățile evită să ofere răspunsuri clare despre proiectele finanțate.

„Cu SAFE… Deci noi, repet, o ciupim pe o bătrână din 3.500 de lei pensie, dar nu discutăm… Un miliard, 16 miliarde sau… Am încurcat eu cifrele. 17 miliarde aproape, da? 17 miliarde.”, spune el.

Antonescu a afirmat că oamenii au dreptul să știe exact pe ce sunt cheltuiți acești bani.

„Dar ce luăm de ei? Dar care sunt, trebuie să spun așa, pe înțelesul poporului, că poporul e bun să dea banul.”, afirmă acesta.

Invitatul a spus că nici explicațiile oficiale nu sunt suficiente.

„Am văzut militari. Dar nu știu nici ei exact de ce. Păi cine știe exact de ce? Numai domnul Jurcă? Atunci iasă domnul Jurcă.”, spune Crin Antonescu.

Crin Antonescu: „Tendențioase sau nu, sunt niște întrebări la care ești obligat să răspunzi dacă ești prim-ministru”

Fostul lider liberal a criticat și reacțiile premierului Ilie Bolojan atunci când este întrebat despre aceste subiecte.

„În momentul când întrebi ceva, domnul Bolojan se îmbufnează și zice că e o întrebare tendențioasă. Păi acum, astea sunt întrebările. Tendențioase sau nu, sunt niște întrebări la care ești obligat să răspunzi dacă ești prim-ministru.”, afirmă acesta.

Crin Antonescu a vorbit și despre relația României cu Statele Unite și despre ceea ce el numește „momentul adevărului”.

„Acum e momentul adevărului. Și e momentul adevărului să vedem de fapt de ce. Cum am ajuns noi? Unde s-a întrerupt firul, exercițiul zilnic al acestui parteneriat cu SUA.”, spune el.

Invitatul a amintit și perioada în care România cumpăra sisteme Patriot și relația cu Washingtonul părea mai apropiată.