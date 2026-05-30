Scandal după Dinamo – FCSB! Dosare penale, amenzi de peste 45.000 de lei și sancțiuni pentru organizatori

Jandarmeria Capitalei a anunțat că, în urma meciului Dinamo – FCSB, au fost întocmite cinci acte de sesizare penală și au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 45.220 de lei. Printre cei sancționați se numără atât organizatorul partidei, cât și firma de pază și protecție.

Cinci sesizări penale după meci

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, jandarmii au întocmit cinci acte de sesizare a organelor de urmărire penală ca urmare a încălcării prevederilor legale în vigoare. Unul dintre acestea a fost întocmit în baza Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Alte patru sesizări au vizat încălcarea prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Documentele au fost înaintate polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale.

Amenzi de peste 45.000 de lei

Pe lângă sesizările penale, jandarmii au aplicat 21 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 45.220 de lei.

Dintre acestea, două sancțiuni, în valoare de 20.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv pentru nerespectarea obligațiilor legale.

De altfel, firma de pază și protecție care a asigurat măsurile de securitate la meci a fost sancționată cu trei amenzi în valoare totală de 20.500 de lei.

Jandarmeria a anunțat și aplicarea a cinci sancțiuni complementare, care vizează interzicerea accesului la competițiile sportive pentru perioade cuprinse între șase luni și un an.