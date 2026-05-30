Sâmbătă, 30 mai, începând cu ora 09:30, la Grand Hotel Napoca – sala Athena, trimisul special al președintelui Donald Trump, Nick Adams, va susține un discurs în cadrul “European Awareness Days – European Economic Forum 2026”.

Evenimentul este organizat de partidul ECR și se desfăşoară în aceste zile la Cluj-Napoca.

Emisarul președintelui SUA se află în România, la invitația personală a liderului AUR George Simion, totodată vicepreședinte al partidului ECR.

Nick Adams îndeplinește funcția de consilier principal și “special envoy” al lui Donald Trump pentru turism, excepționalism și valori americane, respectiv cea de director executiv al Fundației pentru Libertate și Măreția Americană (FLAG).

În 2020, a fost numit de președintele Trump în cadrul Consiliului de Administrație al Centrului Woodrow Wilson.

Nick Adams este analist şi un autor consacrat de lucrări în domeniul politicilor publice.

Sursă foto: www.nst.com.my

