Liviu Dragnea: „Avem o ECONOMIE stagnantă sau care scade și o inflație care crește, combinația perfectă"

Serdaru Mihaela
09 oct. 2025, 00:05, Marius Tucă Show
Liviu Dragnea a fost invitat în emisiunea „Marius Tucă Show” din 8 octombrie 2025, unde a analizat situația economică și politică actuală a României, criticând dur guvernarea și abordările celor de la putere. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Liviu Dragnea a început prin a sublinia că România se află într-o situație extrem de rară în care economia nu doar că stagnează, ci chiar scade, în timp ce inflația continuă să crească, ceea ce el numește „combinația perfectă de colaps”. Această stare, spune el, este rezultatul unor ani de guvernare „iresponsabilă”, în special în ultimii șase ani, iar efectele negative sunt vizibile și grave pentru țară.

„Deci noi suntem acum într-o situație în care țările ajung foarte rar. Din păcate noi suntem în ea. Adică avem o economie care stagnează, dar eu zic că scade. Deci o economie care scade și o inflație care crește. Asta este combinația perfectă de colaps. România nu e în situația de astăzi din cauza pensiilor magistraților. Asta este o temă parazită. N-am niciun fel de rezervă să spun asta și să abordez subiectul. Noi suntem în situația de astăzi din cauza ultimilor șase ani de guvernare iresponsabilă” , spune fostul lider PSD.

Liviu Dragnea consideră că unii dintre cei care au condus țara în această perioadă ar trebui „urmăriți penal și judecați” pentru efectele „îngrozitoare” pe care le-au produs asupra României.

„Mulți din ultimele guverne trebuie să fie urmăriți penal și judecați, pentru că rezultatul este îngrozitor pentru România. Încă nu se vede tot” , conchide Dragnea

