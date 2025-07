Liviu Dragnea: „Cel mai mare preț pe care îl poate plăti un om este luarea libertății, nu moartea”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a vorbit despre perioada petrecută în spatele gratiilor, punând accentul pe modul în care l-au impactat primele zile din penitenciar, dar și despre presupuse presiuni din exterior care ar fi fost exercitate asupra sa pe parcursul detenției. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea s-a destăinuit cu privire la modul în care l-a afectat perioada petrecută în închisoare, în special primele zile după încarcerare. Acesta explică că, în urma acestei experiențe, a ajuns la concluzia că pierderea libertății este mai grea decât moartea, susținând că încarcerarea sa a fost una nedreaptă.

„Prima noapte acolo a fost îngrozitoare. Primele trei nopți, primele patru zile, după părerea mea, nu știu, sunt definitorii și, nu știu, așa, determinante. Pentru că e o problemă aici. Nu contează că am avut eu o funcție, n-am avut. Când intri acolo și vezi, într-o încăpere mică, gratiile, e o problemă. După părerea mea, cel mai mare preț pe care îl poate plăti un om nu e moartea, ci luarea libertății. Moartea e moartea. S-a întâmplat. Luarea libertății este cea mai păcătoasă. Cea mai cruntă. La mine, sigur că a fost ceva mai complicat, pentru că, atunci când intri acolo fiind plin de sentimentul de nevinovăție și știind că ai fost trimis acolo pentru că n-ai acceptat niște lucruri rele pentru țară, e cu atât mai greu de depășit. Am avut noroc, am avut, poate, creierul tare, mintea tare, am depășit și am reușit să nu o iau razna, după care am fost chinuit acolo.”

În continuare, Dragnea susține că o postare publicată online de către el ar fi atras repercusiuni din partea unor influențe exterioare. Fostul lider PSD afirmă că ar fi fost victima abuzurilor în penitenciar și că a fost izolat timp de 8 luni, după un apel video transmis public la televizor.

„De 1 decembrie, în anul ăla în care am ajuns, am, prin cineva, prin Irina, făcut o postare pe Facebook-ul meu, care încă mai funcționa. Și am zis niște lucruri, cum ziceam eu de obicei. Am înțeles că am înnebunit pe Iohannis atunci și m-a chemat directorul de atunci și a zis, trebuie să te mut din cameră, trebuie să te duc într-o secție cu violență. Frate, mutați-mă unde vreți. Dar ce s-a întâmplat? Păi, cu postarea aia, că ai deranjat, a venit șeful ANP-ului aici. Din momentul ăla, și s-a mai întâmplat și când am intrat cu Anca Alexandrescu prin video, ceea ce era perfect legal, că Anca Alexandrescu era trecută la persoane cu care mă puteau vizita și cu care puteam să vorbesc. Și, în timpul pandemiei, nu mai erau vizite, puteai să vorbești cu cei de pe listă prin video. Am respectat toate astea. Din momentul ăla, m-au ținut în cameră, n-am mai putut să ies la muncă. Opt luni de zile. Uite că am depășit și asta. Fără să vezi soarele și fără să calci pe pământ, e destul de greu să aduni asta.”