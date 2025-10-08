Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Liviu Dragnea: „Fie că e vorba de pandemie, de război, de ruși, de Putin sau acum de cod roșu, trebuie să ne fie FRICĂ de ceva mereu”

Liviu Dragnea: „Fie că e vorba de pandemie, de război, de ruși, de Putin sau acum de cod roșu, trebuie să ne fie FRICĂ de ceva mereu”

Serdaru Mihaela
08 oct. 2025, 23:00, Marius Tucă Show
Liviu Dragnea: „Fie că e vorba de pandemie, de război, de ruși, de Putin sau acum de cod roșu, trebuie să ne fie FRICĂ de ceva mereu

Liviu Dragnea, în emisiunea lui Marius Tucă din 8 octombrie 2025, face o critică acerbă asupra modului în care autoritățile și mass-media gestionează situațiile de criză din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Liviu Dragnea afirmă că ploile recente, considerate de unii un ciclon, sunt de fapt tipice ploilor de toamnă din copilăria sa, benefice pentru fermieri prin acumularea apei în sol, ceea ce ajută agricultura.

„Asta e o ploaie de toamnă, așa cum erau ploile când eram noi copii, când România se găsea într-o climă normală” , spune Liviu Dragnea

Liviu Dragnea pune accent pe lipsa sprijinului real din partea guvernului către fermieri, subliniind că doar Dumnezeu poate ajuta agricultura românească, nu instituțiile statului. În opinia sa, alarmarea populației cu avertismente precum „cod roșu” este o propagandă excesivă

„Astfel de ploi reprezintă bucurie pentru fermieri, adică, iese din pământ. Se face o rezervă de apă în sol, în unele zone sunt peste 200 de litri pe metru pătrat, care ajută ca la anul să avem culturi bune. Pentru că doar Dumnezeu poate ajuta fermierii în România (…) Este o campanie permanentă de… De fapt, nici nu măcar nu e campanie. E o acțiune permanentă de a speria populația.  În permanență trebuie să apară o frică despre care populația să fie atenționată și direcționată către ea, afirmă fostul lider PSD

