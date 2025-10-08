Liviu Dragnea: „Fie că e vorba de pandemie, de război, de ruși, de Putin sau acum de cod roșu, trebuie să ne fie FRICĂ de ceva mereu”

Liviu Dragnea, în emisiunea lui Marius Tucă din 8 octombrie 2025, face o critică acerbă asupra modului în care autoritățile și mass-media gestionează situațiile de criză din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Liviu Dragnea afirmă că ploile recente, considerate de unii un ciclon, sunt de fapt tipice ploilor de toamnă din copilăria sa, benefice pentru fermieri prin acumularea apei în sol, ceea ce ajută agricultura.

„Asta e o ploaie de toamnă, așa cum erau ploile când eram noi copii, când România se găsea într-o climă normală” , spune Liviu Dragnea

Liviu Dragnea pune accent pe lipsa sprijinului real din partea guvernului către fermieri, subliniind că doar Dumnezeu poate ajuta agricultura românească, nu instituțiile statului. În opinia sa, alarmarea populației cu avertismente precum „cod roșu” este o propagandă excesivă