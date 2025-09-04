Liviu Dragnea: „Într-o societate, cei care nu se pricep sunt cei mai vocali și nu au dubii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea și-a exprimat lipsa de încredere față de clasa politică actuală în gestionarea resurselor și ajutorului oferit Ucrainei, evidențiind lipsa de transparență, dar și teama politicienilor de a răspunde întrebărilor legitime venite din partea societății. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „Cei care nu se pricep sunt cei mai vocali”

Liviu Dragnea pune în discuție, spunând el, un paradox social, în care cei mai vocali și siguri pe ei sunt adesea cei mai puțin informați, în timp ce cei care înțeleg cu adevărat complexitatea lucrurilor își pun întrebări și preferă să păstreze tăcerea. El atrage atenția asupra lipsei de răspunsuri clare privind sprijinul acordat de România Ucrainei.

„Într-o societate, cei care nu se pricep sunt cei mai vocali și n-au dubii, iar cei care se pricep, pentru că orice om care se pricepe are și dubii, că gândește, tac. Ăștia știu orice despre orice și ei vorbesc despre ordinea internațională, despre ordinea mondială, despre care țară e bună, care țară era? Oana Toiu spunea la un moment că noi o să sprijinim Ucraina, nu numai să reziste, ci să câștige războiul. Acum sunt niște întrebări legitime la care nu vrea să răspundă nimeni.”

Liviu Dragnea: „ Le e frică de moarte să spună ceva, dacă șefii se supără, îi aruncă la DNA”

Fostul lider PSD ridică mai multe semne de întrebare cu privire la transparența alocării fondurilor și armamentului către Ucraina, criticând lipsa de transparență a clasei politice. Acesta susține că marea parte din clasa politică se teme de repercusiunile spuselor lor, sugerând o complicitate între anumiți oameni politici și autoritățile statului.