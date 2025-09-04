Liviu Dragnea: „Într-o societate, cei care nu se pricep sunt cei mai vocali și nu au dubii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea și-a exprimat lipsa de încredere față de clasa politică actuală în gestionarea resurselor și ajutorului oferit Ucrainei, evidențiind lipsa de transparență, dar și teama politicienilor de a răspunde întrebărilor legitime venite din partea societății. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Liviu Dragnea pune în discuție, spunând el, un paradox social, în care cei mai vocali și siguri pe ei sunt adesea cei mai puțin informați, în timp ce cei care înțeleg cu adevărat complexitatea lucrurilor își pun întrebări și preferă să păstreze tăcerea. El atrage atenția asupra lipsei de răspunsuri clare privind sprijinul acordat de România Ucrainei.
„Într-o societate, cei care nu se pricep sunt cei mai vocali și n-au dubii, iar cei care se pricep, pentru că orice om care se pricepe are și dubii, că gândește, tac. Ăștia știu orice despre orice și ei vorbesc despre ordinea internațională, despre ordinea mondială, despre care țară e bună, care țară era? Oana Toiu spunea la un moment că noi o să sprijinim Ucraina, nu numai să reziste, ci să câștige războiul. Acum sunt niște întrebări legitime la care nu vrea să răspundă nimeni.”
Fostul lider PSD ridică mai multe semne de întrebare cu privire la transparența alocării fondurilor și armamentului către Ucraina, criticând lipsa de transparență a clasei politice. Acesta susține că marea parte din clasa politică se teme de repercusiunile spuselor lor, sugerând o complicitate între anumiți oameni politici și autoritățile statului.
„Câți bani s-au alocat Ucrainei? Cât armament s-a dat Ucrainei? Care este instituția care a decis acest lucru? Avea competențe? Astea sunt întrebări la care nu dă nimeni răspuns. Și toți ăștia, toți care sunt acum Grindeni, Ciolăceni, ăștia toți sunt complici. Mai ies cei de la AUR și, dar restul de la putere n-are niciunul curaj. Sunt îngroziți, deci în interiorul PSD-ului, cel puțin așa știu. La PNL sunt îngroziți toți primari, președinți de consilii, parlamentari. Le e frică de moarte, să nu spună ceva, pentru că ei știu că dacă cineva de conducere se supără pe ei, îi aruncă la DNA și le-a făcut dosarul imediat. Așa se vorbește în PSD. Este o părere generală, asta ți-o garantez. Că e adevărat sau nu, că DNA-ul va da curs sau nu, vom vedea.”