Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Liviu Dragnea: „Într-o societate, cei care nu se PRICEP sunt cei mai vocali și nu au dubii”

Liviu Dragnea: „Într-o societate, cei care nu se PRICEP sunt cei mai vocali și nu au dubii”

Malina Maria Fulga
04 sept. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
Liviu Dragnea: „Într-o societate, cei care nu se PRICEP sunt cei mai vocali și nu au dubii”
Liviu Dragnea: „Într-o societate, cei care nu se pricep sunt cei mai vocali și nu au dubii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea și-a exprimat lipsa de încredere față de clasa politică actuală în gestionarea resurselor și ajutorului oferit Ucrainei, evidențiind lipsa de transparență, dar și teama politicienilor de a răspunde întrebărilor legitime venite din partea societății. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „Cei care nu se pricep sunt cei mai vocali”

Liviu Dragnea pune în discuție, spunând el, un paradox social, în care cei mai vocali și siguri pe ei sunt adesea cei mai puțin informați, în timp ce cei care înțeleg cu adevărat complexitatea lucrurilor își pun întrebări și preferă să păstreze tăcerea. El atrage atenția asupra lipsei de răspunsuri clare privind sprijinul acordat de România Ucrainei.

„Într-o societate, cei care nu se pricep sunt cei mai vocali și n-au dubii, iar cei care se pricep, pentru că orice om care se pricepe are și dubii, că gândește, tac. Ăștia știu orice despre orice și ei vorbesc despre ordinea internațională, despre ordinea mondială, despre care țară e bună, care țară era? Oana Toiu spunea la un moment că noi o să sprijinim Ucraina, nu numai să reziste, ci să câștige războiul. Acum sunt niște întrebări legitime la care nu vrea să răspundă nimeni.”

Liviu Dragnea: „Le e frică de moarte să spună ceva, dacă șefii se supără, îi aruncă la DNA”

Fostul lider PSD ridică mai multe semne de întrebare cu privire la transparența alocării fondurilor și armamentului către Ucraina, criticând lipsa de transparență a clasei politice. Acesta susține că marea parte din clasa politică se teme de repercusiunile spuselor lor, sugerând o complicitate între anumiți oameni politici și autoritățile statului.

„Câți bani s-au alocat Ucrainei? Cât armament s-a dat Ucrainei? Care este instituția care a decis acest lucru? Avea competențe? Astea sunt întrebări la care nu dă nimeni răspuns. Și toți ăștia, toți care sunt acum Grindeni, Ciolăceni, ăștia toți sunt complici. Mai ies cei de la AUR și, dar restul de la putere n-are niciunul curaj. Sunt îngroziți, deci în interiorul PSD-ului, cel puțin așa știu. La PNL sunt îngroziți toți primari, președinți de consilii, parlamentari. Le e frică de moarte, să nu spună ceva, pentru că ei știu că dacă cineva de conducere se supără pe ei, îi aruncă la DNA și le-a făcut dosarul imediat. Așa se vorbește în PSD. Este o părere generală, asta ți-o garantez. Că e adevărat sau nu, că DNA-ul va da curs sau nu, vom vedea.”

Mediafax
Se plafonează numărul de beneficiari ai programului „Masă sănătoasă” derulat în școli
Digi24
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Vladimir Putin a făcut anunțul: 'Dacă Zelenski este pregătit, să vină'
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
Digi24
La un an de la moartea lui Alain Delon, începe războiul pentru avere
Cancan.ro
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
Primele declarații ale directoarei creșei din Timișoara, unde un băiețel de un an și jumătate a murit înecat: „A fost ultima oară când l-am văzut”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Când vine prima ninsoare în București. Prognoza meteo Ease Weather preconizează o iarnă diferită
A1
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat cu ea și Teo după Ceremonia finală a focului
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
DEZVĂLUIRE ȘOC! Ahmed a recunoscut totul despre fosta iubită. N-ai să crezi ce a spus! Prezentatoarea emisiunii a rămas mută de uimire: "Cum?". Concurentul din Casa Iubirii a spus ceva ce nu trebuia să se audă niciodată în emisie: "Acesta este motivul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Praf stelar mai vechi decât Sistemul Solar, găsit în mostrele de pe asteroidul Bennu
SPORT „Mi-e rușine să vorbesc cu el”. Fotbalistul de la FCSB de care Gigi Becali se ferește
10:08
„Mi-e rușine să vorbesc cu el”. Fotbalistul de la FCSB de care Gigi Becali se ferește
EXTERNE Trump își menține angajamentul de a urmări un ACORD între Rusia și Ucraina. Despre Premiul Nobel: „Nu vreau atenție. Vreau doar să salvez vieți”
10:04
Trump își menține angajamentul de a urmări un ACORD între Rusia și Ucraina. Despre Premiul Nobel: „Nu vreau atenție. Vreau doar să salvez vieți”
FRUCTUL vedetă al toamnei. Costă 6 lei/kg și este la mare căutare atât de gospodine cât și de pensionari
10:03
FRUCTUL vedetă al toamnei. Costă 6 lei/kg și este la mare căutare atât de gospodine cât și de pensionari
ANALIZĂ „Șah etern” între Moscova și Kiev? „Rusia nu e suficient de puternică pentru a OCUPA Ucraina, ucrainenii nu au puterea de a-și RECUPERA teritoriile”
10:00
„Șah etern” între Moscova și Kiev? „Rusia nu e suficient de puternică pentru a OCUPA Ucraina, ucrainenii nu au puterea de a-și RECUPERA teritoriile”
SPORT Darius Olaru nu mai este cel mai scump fotbalist din Liga 1. Cine l-a detronat pe căpitanul FCSB
09:33
Darius Olaru nu mai este cel mai scump fotbalist din Liga 1. Cine l-a detronat pe căpitanul FCSB
ACTUALITATE Concluziile unui englez după ce a mers 13.000 de km cu noua Dacia Duster. Ce aspecte negative și pozitive a remarcat
09:30
Concluziile unui englez după ce a mers 13.000 de km cu noua Dacia Duster. Ce aspecte negative și pozitive a remarcat