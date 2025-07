Liviu Dragnea: „Știam că programul de guvernare suveranist – economic mă va DUCE la închisoare”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea, fost lider al PSD, a povestit cum a decis, împreună cu familia, să meargă mai departe cu un program de guvernare suveranist, știind că va plăti scump pentru această alegere. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitatul a relatat un episod din decembrie 2016, imediat după alegerile câștigate de PSD. El spune că, înainte de a pune în aplicare programul de guvernare, a avut o discuție sinceră cu copiii săi.

„În 2016, în decembrie, după ce am câștigat, am avut o discuție cu copiii mei. Și le-am spus. Tot anul ăsta am avut acces la informații și pentru că le-am căutat să fac împreună cu un coleg la care țin mult programul de guvernare, un program caracterizat de un patriotism economic puternic. Suveranist, 100%. Și zic, dar ăsta mă va duce în pușcărie. Și le-am zis, care este părerea voastră? Adică o să îmi reproșați asta? Pentru că o să suferiți. Și nu au avut nicio ezitare.”, afirmă acesta.