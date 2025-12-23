Prima pagină » Știri externe » Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp

23 dec. 2025, 16:19, Știri externe
Departamentul de Justiție a publicat marți o nouă tranșă de aproximativ 11.000 de fișiere din arhiva Epstein.  Setul opt de documente însumează aproximativ 30.000 de pagini și conțin mai multe fotografii, înregistrări judiciare, documente FBI și DOJ, e-mailuri, decupaje din știri și videoclipuri. În imagini și documente apar figuri publice precum Bill Clinton, Kevin Spacey, Michael Jackson, Walter Cronkite sau Diana Ross. Imaginile publicate până acum nu descriu activități sexuale, ci participarea la evenimente publice sau private.

Cel puțin 16 fișiere, inclusiv o fotografie cu Donald Trump, au fost șterse de pe site-ul oficial al DOJ la mai puțin de 24 de ore de la postare, fără nicio explicație oficială. Numele lui Donald Trump a apărut în ultimele documente publicate, inclusiv în referințe la înregistrările legate de avionul privat al lui Jeffrey Epstein.

Înregistrările de zbor arată că Trump a călătorit cu „cel puțin opt” zboruri cu Epstein, scrie procurorul adjunct american

Departamentul de Justiție afirmă că unele dintre documentele publicate „conțin informații neadevărate și senzaționaliste” despre Trump. Într-o postare pe X, DOJ menționează că documentele în care este menționat Trump „au fost depuse la FBI chiar înainte de alegerile din 2020. Ca să fim clari: afirmațiile sunt nefondate și false și, dacă ar fi avut cât de puțină credibilitate, cu siguranță ar fi fost deja folosite ca arme împotriva președintelui Trump”.

Înregistrările de zbor arată că Donald Trump „a călătorit cu avionul privat al lui Epstein de mult mai multe ori decât s-a raportat anterior (sau decât eram conștienți)”, a scris un procuror adjunct american din Districtul Sudic al statului New York într-un e-mail datat 8 ianuarie 2020, arată CNN. Într-un zbor din 1993, Trump și Epstein „sunt singurii doi pasageri de pe listă; într-un altul, singurii trei pasageri sunt Epstein, Trump și tânărul de 20 de ani de atunci”.

„Pe alte două zboruri, două dintre pasagere erau femei care ar fi putut fi martori într-un caz Maxwell”, a declarat procurorul adjunct american în e-mailul trimis în timpul primului mandat al lui Trump.

Trump numește publicarea fotografiilor cu Bill Clinton „un lucru teribil”

Trump a declarat luni seara că publicarea documentelor din dosarul lui Jeffrey Epstein riscă să prindă în capcană persoane „foarte respectate”, fără nicio legătură cu ilegalitățile comise de Epstein. Întrebat ce părere are despre publicarea fotografiilor cu fostul președinte democrat Bill Clinton, Trump a caracterizat situația drept „groaznică” și a spus că „s-a înțeles întotdeauna” cu acesta.

„Nu-mi plac fotografiile cu Bill Clinton. Nu-mi plac fotografiile cu alți oameni. Cred că este un lucru teribil”, le-a declarat Trump reporterilor. „Cred că Bill Clinton e un băiat mare, poate face față. Dar probabil că există fotografii expuse cu alți oameni care l-au întâlnit în mod inocent pe Jeffrey Epstein acum ani de zile”.

Ce dosare au fost date publicității până în prezent

Primul lot de fișiere a fost publicat vineri, 19 decembrie, și a constat din cinci seturi de date. Primul set de date a fost cel mai mare din lot. Acesta a inclus 3.158 de fotografii ale ceea ce păreau a fi proprietățile lui Epstein din Manhattan și Insulele Virgine, făcute aparent de anchetatori.

Al doilea set a inclus 574 de fotografii din călătoriile lui Epstein și a inclus câteva imagini cu personalități proeminente. Al treilea set a inclus 67 de fișiere PDF, în mare parte inventare de fotografii găsite pe CD-uri și DVD-uri și în albume. Multe dintre aceste fișiere includeau materiale grafice care au fost redactate.

Al patrulea lot de documente a inclus 152 de fișiere PDF cu jurnale de apeluri, înregistrări telefonice, notițe scrise de mână și dosare ale poliției. Al cincilea grup a constat din 120 de imagini cu hard disk-uri, foldere și cutii, aparent realizate de anchetatori.

Setul șase și șaăte de documente au fost publicate sâmbătă, 20 decembrie: al șaselea set de date conținea 13 fișiere cu prezentări ale marelui juriu și transcrieri ale interviurilor, iar al șaptelea include încă 17 fișiere din procedurile marelui juriu, înregistrări ale instanței și o transcriere internă a Departamentului de Justiție a unui interviu cu procurorul american implicat într-o anchetă federală anterioară privind Epstein la mijlocul anilor 2000.

