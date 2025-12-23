Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Tăriceanu, dezvăluire personală: Soția mea a făcut o depresie după ce a aflat că a fost monitorizată pe Mandat de Siguranță națională 8 ani de zile

Tăriceanu, dezvăluire personală: Soția mea a făcut o depresie după ce a aflat că a fost monitorizată pe Mandat de Siguranță națională 8 ani de zile

23 dec. 2025, 15:55, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
În ediția de marți, 23 decembrie, a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a dat detalii uimitoare din perioada în care a fost supravegheat. Astfel, a punctat politicianul, urmărirea sa pe mandat de Siguranță Națională i-a afectat viața inclusiv membrii familiei. În final, după 11 procese și 8 ani de anchetă, un complet de 8 judecători l-a declarat în unanimitate nevinovat. 

Actualmente retras din viața politică, tocmai din cauza acestor abuzuri, după cum a mărturisit în dialogul cu Ionuț ristache, fostul premier a dezvăluit că viața de familie i-a fost afectată direct de măsurile de supraveghere la adresa sa.

Pot să vă spun ceva. Ați remarcat la început că 8 ani de zile am avut mandat de supraveghere pe Siguranță Națională.Nu sunt convins că tinerii ăștia din stradă au habar ce e un mandat pe Siguranță Națională,cum se dă și ce înseamnă el, cât de intruziv este. Trebuie să vă spun că nu mă viza numai pe mine, ci întreaga familie, toate relațiile mele.Era totul supravegheat. Și pot să vă spun, e prima dată că dezvălui acest lucru. Soția mea când a aflat, după ce a aflat acest lucru, a făcut o depresie, a dezvăluit fostul premier. 

Verdict în unanimitate dat de 8 judecători: Nevinovat

În cadrul aceluiași dialog, Tăriceanu a dat detalii cu privire la lupta sa personală cu justiția din România, când a fost cercetat continuu, având 11 procese în 8 ani de zile.

Acum, pe lângă acești 8 ani, eu am fost 11 ani în procese. Din 2011 în 2025. Încontinuu. Și sigur că văd ceea ce se reclamă astăzi, dar am să vă prezint un mic bilanț. Deci eu am avut 3 procese, din care 2 au fost opera DNA-ului și unul, al 3-lea, care a fost opera Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie și Justiție. La fiecare dintre aceste procese, care s-au desfășurat la Înalta Curte, au fost 2 etape. Prima etapă, completul de 3 judecători și apoi completul de 5 judecători. Deci 8 judecători s-au pronunțat în fiecare dosar. În toate aceste 3 dosare, 8 x 3, 24 de judecători s-au pronunțat în ceea ce mă primește. În unanimitate, am fost găsit nevinovat. Adică, dacă era, să zicem, un element de îndoială, un element care ar fi ridicat suspiciuni, probabil unii ar fi făcut opinie separată, se numește.

