Valentin Stan: America nu se va angaja într-un război cu Rusia dacă vreun stat european decide să intre în război cu Rusia

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum SUA ajunge în război cu Rusia, numai dacă vreun stat european pornește războiulUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Dacă dai o rachetă nucleară, îți dau și eu rachetă. Pe urmă, flexible response, răspunsul flexibil. Pe urmă, conceptul strategic, mai ales după prăbușirea Cortinei de Fier, primul care este public în 1991, la Roma. Totul urmează cuvântul, spiritul și ordinul, venite de la Washington. Altceva nu există.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum SUA este singura care poate apăra Europa, dar doar dacă își dorește acest lucru. Acesta a început prin a spune că doctrina de securitate a SUA dictează doctrina de securitate a NATO. Istoricul susține că NATO  e o simplă ficțiune. Singura care contează este SUA.

Modificarea e acum. Fii atent aici! De când s-a înființat NATO, doctrina de securitate americană a tras după ea doctrina de securitate NATO. De ce? Pentru că NATO înseamnă America. Când o să auzi de NATO, noi am mai discutat aici, Franța, Marea Britanie nu există. NATO e o ficțiune. Există un singur lucru, America. Încă din anii 60 ai secolului trecut, 50-60, când doctrina NATO o urma pe cea americană, de retaliere masivă. Adică, dacă dădea un scuipat, îți dădeau și ei un scuipat. Dacă dai o rachetă nucleară, îți dau și eu rachetă. Pe urmă, flexible response, răspunsul flexibil. Pe urmă, conceptul strategic, mai ales după prăbușirea Cortinei de Fier, primul care este public în 1991, la Roma. Totul urmează cuvântul, spiritul și ordinul, venite de la Washington. Altceva nu există. Deci, ce-am avut aici, pe vremea lui Biden? Cea mai semnificativă și directă amenințare. Ușor, ușor, după ce vine Trump, ce avem? O amenințare? Pe bune, doar atât? Doar amenințare. Știi ce e asta? Strategia națională de securitate. Pe băiatul ăsta îl cunoști? În toată strategia, știi unde e amenințarea? Uite aici e. Amenințarea este pentru proști, nu pentru americani. Unde e? Aici? Pentru mulți europeni? Sigur, nu spune proști, spune mai rău. O să vezi imediat. Pentru mulți europeni proști… Ia uite ce spune aici, apropo de europenii ăștia, pentru care Rusia este încă o amenințare existențială. Ce spune Trump? Care e conflictul extern? Cu Rusia… Micuțule, am o veste pentru tine. NATO s-a înființat ca să apere Europa de Rusia. Iar acum Europa alimentează războiul din Rusia încercând să tragă America în acest război. Dacă mâine Europa ajunge ea în război cu Rusia datorită acestor politici cretine… Ce spune Trump aici? Cine își imaginează că America va ridica un deget, în condițiile în care articolul cinci spune ce spune, ca să apere un tâmpit din Europa care vrea să facă război cu Rusia, își face iluzii. Există un singur lucru, voința și puterea Americii. Dacă America vrea să te apere, te apără.

