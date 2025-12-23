Centrul Cultural Buftea a găzduit gala premiilor Tiger Kempo, unul dintre cele mai performante cluburi sportive din zonă.

A fost o celebrare a performanței sportive, mai mulți copii și tineri fiind premiați pentru rezultatele obținute în competițiile desfășurate pe parcursul anului, la nivel național și internațional.

Evenimentul a reunit luptători Kempo, sportivi, antrenori și părinți, dar și reprezentanți ai administrației locale.

Amatto Zaharia, la gala sportului de la Buftea: „Sportul de performanță necesită viziune, perseverență, continuitate și predictibilitate. Nu se construiește nimic pe termen scurt”

Profesorul Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo, a participat la gală și a făcut referire la rezultatele sportivilor și la activitatea antrenorilor implicați în pregătirea acestora. „Sportul de performanță nu se construiește pe termen scurt”, a declarat Amatto Zaharia, subliniind importanța continuității și a susținerii sportului la nivel local.

Pregătirea sportivilor este coordonată de antrenorul Iliuță Ispir, care a mulțumit autorităților locale pentru sprijinul acordat activității sportive.

Primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, a transmis un mesaj de felicitare sportivilor și antrenorilor din cadrul Federației Române de Kempo, asigurându-i de toată susținerea administrației locale pentru activitatea sportivă.

În cadrul galei au fost acordate cupe și diplome sportivilor, în funcție de rezultatele obținute în competițiile oficiale. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul Cultural Buftea.

