Ion Cristoiu: „Ca lucrurile să se schimbe în România, trebuie să vină la Ambasada SUA omul lui Trump”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a vorbit despre influența Statelor Unite în politica românească, despre lipsa protestelor din România și despre ideea că marile schimbări nu apar spontan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Ca să vină valul în Europa, trebuie ca revoluția lui Trump să ajungă la nivel de ambasadă”

Ion Cristoiu explică faptul că schimbările politice majore nu se produc doar prin declarații sau alegeri, ci prin preluări de putere. În opinia sa, pentru ca influența lui Donald Trump să ajungă cu adevărat în Europa și în România, este nevoie de o schimbare la nivelul Ambasadei SUA.

Marius Tucă: „Când vine valul Trump în Europa, să se schimbe starea de lucruri? Mai durează?” Ion Cristoiu: „Ca să vină valul în Europa, trebuie ca revoluția lui Trump să ajungă la nivel de ambasadă. La noi ambasada e bidenistă.”

În România se protestează doar când se apasă pe buton

Marius Tucă a întrebat de ce populația nu protestează, în ciuda problemelor grave din societate. Ion Cristoiu spune că acest fenomen are o explicație: protestele din România nu sunt spontane.

Marius Tucă: „De ce nu vedem niciun protest? De ce nu vedem că lumea protestează?” Ion Cristoiu: „Pentru că în România se protestează numai când se apasă pe buton. Și inclusiv, ca să te enervez pe tine, și în decembrie 1989. Dacă nu erau niște butoane, noi mai ședeam. De ce nu a fost revoltă în vară? Tot ce era rău a fost și în vară. Răposatul Ion Iliescu a greșit când a zis: în România nu există revoltă spontană, jur.”

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”