Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Ca lucrurile să se schimbe în România, trebuie să vină la Ambasada SUA omul lui Trump”

Ion Cristoiu: „Ca lucrurile să se schimbe în România, trebuie să vină la Ambasada SUA omul lui Trump”

Alexandra Anton Marinescu
21 dec. 2025, 12:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Ca lucrurile să se schimbe în România, trebuie să vină la Ambasada SUA omul lui Trump”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a vorbit despre influența Statelor Unite în politica românească, despre lipsa protestelor din România și despre ideea că marile schimbări nu apar spontan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Ca să vină valul în Europa, trebuie ca revoluția lui Trump să ajungă la nivel de ambasadă”

Ion Cristoiu explică faptul că schimbările politice majore nu se produc doar prin declarații sau alegeri, ci prin preluări de putere. În opinia sa, pentru ca influența lui Donald Trump să ajungă cu adevărat în Europa și în România, este nevoie de o schimbare la nivelul Ambasadei SUA.

Marius Tucă: „Când vine valul Trump în Europa, să se schimbe starea de lucruri? Mai durează?”

Ion Cristoiu: „Ca să vină valul în Europa, trebuie ca revoluția lui Trump să ajungă la nivel de ambasadă. La noi ambasada e bidenistă.”

În România se protestează doar când se apasă pe buton

Marius Tucă a întrebat de ce populația nu protestează, în ciuda problemelor grave din societate. Ion Cristoiu spune că acest fenomen are o explicație: protestele din România nu sunt spontane.

Marius Tucă: „De ce nu vedem niciun protest? De ce nu vedem că lumea protestează?”

Ion Cristoiu: „Pentru că în România se protestează numai când se apasă pe buton. Și inclusiv, ca să te enervez pe tine, și în decembrie 1989. Dacă nu erau niște butoane, noi mai ședeam. De ce nu a fost revoltă în vară? Tot ce era rău a fost și în vară. Răposatul Ion Iliescu a greșit când a zis: în România nu există revoltă spontană, jur.”

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Recomandarea video

Mediafax
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Digi24
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Mediafax
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real pentru copii și părinți
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Efectul placebo și nocebo: cum așteptările noastre pot vindeca sau îmbolnăvi corpul
CONTROVERSĂ Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători
12:44
Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători
INEDIT De ce Australia iubește politicienii „cool”. Cum a ajuns un tricou să provoace un scandal politic
12:39
De ce Australia iubește politicienii „cool”. Cum a ajuns un tricou să provoace un scandal politic
STRATEGIE Mutarea riscantă a lui Machado de a fugi din Venezuela și a se baza pe Trump. Liderul opoziției, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, rămâne fără alternative pentru a-l răsturna pe Maduro
12:25
Mutarea riscantă a lui Machado de a fugi din Venezuela și a se baza pe Trump. Liderul opoziției, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, rămâne fără alternative pentru a-l răsturna pe Maduro
ACTUALITATE Ultima scrisoare. Țara europeană care desființează Poșta
12:16
Ultima scrisoare. Țara europeană care desființează Poșta
FLASH NEWS Atac armat într-un bar din Africa de Sud: 9 persoane au fost ucise și alte 10 rănite
12:09
Atac armat într-un bar din Africa de Sud: 9 persoane au fost ucise și alte 10 rănite

Cele mai noi