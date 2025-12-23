Prima pagină » Știri politice » Scandalul din Justiție ajunge pe masa Guvernului. Bolojan: „Justiția trebuie privită ca un serviciu public”

23 dec. 2025, 15:57, Știri politice

Scandalul din Justiție a ajuns oficial pe agenda Guvernului. Marți a avut loc prima reuniune a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, convocat pe fondul tensiunilor din instanțe și parchete. Următorul grup de lucru are loc pe 5 ianuarie.

Întâlnirea a fost deschisă de premierul Ilie Bolojan, care a transmis că Executivul tratează reforma Justiției ca pe un serviciu public destinat cetățeanului și nu ca pe un exercițiu formal. Discuțiile vizează identificarea problemelor legislative care au generat blocaje, conflicte și lipsă de încredere în sistem.

Ce a fost pe agenda grupului de lucru

Printre temele centrale s-a aflat competența de cercetare a magistraților, subiect aflat în centrul controverselor din ultimii ani. Potrivit poziției exprimate de Laura Ștefan, de la Expert Forum, este necesară revenirea anchetelor de corupție la DNA, a dosarelor de criminalitate organizată la DIICOT, iar a celorlalte fapte la parchetele obișnuite. Măsura este considerată una urgentă, în contextul criticilor legate de eficiența și independența mecanismelor actuale.

Un alt punct sensibil îl reprezintă promovările în funcțiile de conducere din Justiție, inclusiv la nivelul ÎCCJ. Participanții au discutat introducerea unor proceduri competitive pentru toate funcțiile de execuție și conducere, pe fondul acuzațiilor repetate privind lipsa de transparență și criterii clare.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat și problemele structurale ale sistemului: deficitul de personal, volumul ridicat de dosare, condițiile de lucru din instanțe și parchete, precum și instabilitatea legislativă. De asemenea, a fost discutată inițierea unui audit independent privind repartizarea dosarelor, subiect care a generat suspiciuni constante în spațiul public.

La reuniune au participat reprezentanți ai Guvernului, Administrației Prezidențiale, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, asociațiilor profesionale ale magistraților, organizațiilor neguvernamentale și avocaților. Prezența unui număr mare de actori subliniază amploarea crizei și dificultatea identificării unor soluții comune.

Calendarul întâlnirilor grupului de lucru

Comitetul a stabilit un calendar care prevede o nouă întâlnire la 5 ianuarie 2026 și redactarea unui act normativ. Documentul ar urma să includă propuneri formulate de magistrați și recomandări ale OECD și ale Comisiei de la Veneția.

Ilie Bolojan: „Noi, Guvernul, nu avem competențe directe”

Ilie Bolojan a declarat luni că grupul de lucru va analiza care sunt aspectele legislative şi cele de administrare.

„Sigur, noi, Guvernul, nu avem competenţe directe pentru că e o altă formă de putere. Dar ceea ce facem noi, şi mâine avem o primă întâlnire a acestui grup de lucru, să vedem care sunt aspectele legislative, care sunt aspectele de administrare care ar putea să ţină de Guvern. Dacă constatăm că există anumite modificări care ar putea fi făcute, care se constată, îmbunătăţim lucrurile cu semnalele care ne vin din interior şi sunt susţinute de coaliţie, deci de lumea politică. Vor fi supuse analizei coaliţiei“, a explicat premierul Ilie Bolojan.

El a spus că Guvernul poate promova în acest sens un proiect de lege. Totodată, premierul a declarat că ministrul Justiţiei se poate duce în şedinţa CSM şi poate face anumite propuneri.

Cele mai noi