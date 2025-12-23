Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban susține că negocierile dintre Rusia și SUA pentru pacea din Ucraina s-ar putea încheia cu succes, în ciuda opoziției Europei

Viktor Orban susține că negocierile dintre Rusia și SUA pentru pacea din Ucraina s-ar putea încheia cu succes, în ciuda opoziției Europei

Olga Borșcevschi
23 dec. 2025, 16:23, Știri externe
Viktor Orban susține că negocierile dintre Rusia și SUA pentru pacea din Ucraina s-ar putea încheia cu succes, în ciuda opoziției Europei

Negocierile dintre Rusia și Statele Unite pentru soluționarea conflictului din Ucraina s-ar putea încheia cu pace, în ciuda opoziției Europei, a declarat premierul Ungariei, Viktor Orban, într-un interviu acordat postului de televiziune TV2.

„Este foarte posibil ca negocierile americano-ruse să se încheie cu succes, chiar și în ciuda opoziției Europei”, a spus Orban.

El a subliniat că părțile ar putea obține fie o pace durabilă, fie un armistițiu.

Potrivit liderului ungar, „marea stratagemă a Europei a eșuat”.

„Marele stratagemă a constat în faptul că Occidentul a spus că voi nu va trebui să plătiți pentru acest război, pentru că noi urma să-l plătim din active rusești. Dar acum se dovedește că nu este așa. Și cred că opinia publică din țările Europei Occidentale se va deveni din ce în ce mai vocală în perioada următoare”, a mai spus Orban.

Anterior, vicepreședintele SUA, JD Vance, a anunțat că există progrese în procesul de negocieri privind soluționarea conflictului din Ucraina. Cu toate acestea, el a spus că nu se poate afirma cu certitudine că acesta va fi încheiat pe cale pașnică. Vance a menționat că șansele pentru o soluție pașnică sunt la fel de mari ca probabilitatea ca acest lucru să nu se întâmple.

Foto: Mediafax

Video: X / Viktor Orban

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei înainte de Crăciun. Sute de drone și zeci de rachete. Un copil de patru ani, printre morți

Care sunt concluziile negocierilor de pace de la Miami. Zelenski: Ucraina și SUA au pregătit mai multe documente pentru încheierea războiului

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Care sunt concluziile negocierilor de pace de la Miami. Zelenski: Ucraina și SUA au pregătit mai multe documente pentru încheierea războiului
15:19
Care sunt concluziile negocierilor de pace de la Miami. Zelenski: Ucraina și SUA au pregătit mai multe documente pentru încheierea războiului
CONTROVERSĂ Rusia ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov pentru justificarea terorismului. Fostul campion de șah este un critic al lui Putin
14:39
Rusia ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov pentru justificarea terorismului. Fostul campion de șah este un critic al lui Putin
UPDATE 🚨 Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei înainte de Crăciun. Sute de drone și zeci de rachete. Un copil de patru ani, printre morți
13:28
🚨 Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei înainte de Crăciun. Sute de drone și zeci de rachete. Un copil de patru ani, printre morți
EXTERNE 8000 de candidați pentru 187 de posturi la un singur examen, ținut pe o pistă de aterizare pentru avioane, în India
12:12
8000 de candidați pentru 187 de posturi la un singur examen, ținut pe o pistă de aterizare pentru avioane, în India
EXTERNE Cine ar urma să fie noul ambasador al Republicii Moldova. Acesta l-ar putea înlocui Victor Chirilă
11:56
Cine ar urma să fie noul ambasador al Republicii Moldova. Acesta l-ar putea înlocui Victor Chirilă
ANALIZA de 10 „Flota din umbră” a Rusiei, asul din mâneca lui Putin. „Valoare strategică semnificativă, acoperire pentru agenții ruși, acte de sabotaj și platforme de lansare a dronelor”
10:00
„Flota din umbră” a Rusiei, asul din mâneca lui Putin. „Valoare strategică semnificativă, acoperire pentru agenții ruși, acte de sabotaj și platforme de lansare a dronelor”
Mediafax
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri
Mediafax
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane rănite
Click
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cancan.ro
Mălina Guler S-A SINUCIS?! Mesajul prin care și-a anunțat dispariția a fost făcut public abia acum
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Cum a fost detectat un virus mortal în respirația balenelor din Arctica?
FLASH NEWS Scandalul Roșia Montană intră într-o nouă fază. ANAF cere despăgubiri de la Gabriel Resources
16:14
Scandalul Roșia Montană intră într-o nouă fază. ANAF cere despăgubiri de la Gabriel Resources
VIDEO Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru și cei doi copii l-au primit pe Moș Crăciun la Palatul Cotroceni. Nu au lipsit colindatorii și bucatele tradiționale. Nicușor nu s-a putut abține și s-a pus pe degustat colăcei
16:11
Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru și cei doi copii l-au primit pe Moș Crăciun la Palatul Cotroceni. Nu au lipsit colindatorii și bucatele tradiționale. Nicușor nu s-a putut abține și s-a pus pe degustat colăcei
SPORT Amatto Zaharia, la gala sportului de la Buftea: „Sportul de performanță necesită viziune, perseverență, continuitate și predictibilitate”
16:00
Amatto Zaharia, la gala sportului de la Buftea: „Sportul de performanță necesită viziune, perseverență, continuitate și predictibilitate”
FLASH NEWS Scandalul din Justiție ajunge pe masa Guvernului. Bolojan: „Justiția trebuie privită ca un serviciu public”
15:57
Scandalul din Justiție ajunge pe masa Guvernului. Bolojan: „Justiția trebuie privită ca un serviciu public”
EXCLUSIV Tăriceanu, dezvăluire personală: Soția mea a făcut o depresie după ce a aflat că a fost monitorizată pe Mandat de Siguranță națională 8 ani de zile
15:55
Tăriceanu, dezvăluire personală: Soția mea a făcut o depresie după ce a aflat că a fost monitorizată pe Mandat de Siguranță națională 8 ani de zile
ULTIMA ORĂ Parlamentarii vor primi suma forfetară redusă cu 10% din ianuarie 2026
15:46
Parlamentarii vor primi suma forfetară redusă cu 10% din ianuarie 2026

Cele mai noi