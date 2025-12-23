Viktor Orban susține că negocierile dintre Rusia și SUA pentru pacea din Ucraina s-ar putea încheia cu succes, în ciuda opoziției Europei

Negocierile dintre Rusia și Statele Unite pentru soluționarea conflictului din Ucraina s-ar putea încheia cu pace, în ciuda opoziției Europei, a declarat premierul Ungariei, Viktor Orban, într-un interviu acordat postului de televiziune TV2.

„Este foarte posibil ca negocierile americano-ruse să se încheie cu succes, chiar și în ciuda opoziției Europei”, a spus Orban.

El a subliniat că părțile ar putea obține fie o pace durabilă, fie un armistițiu.

Potrivit liderului ungar, „marea stratagemă a Europei a eșuat”.

„Marele stratagemă a constat în faptul că Occidentul a spus că voi nu va trebui să plătiți pentru acest război, pentru că noi urma să-l plătim din active rusești. Dar acum se dovedește că nu este așa. Și cred că opinia publică din țările Europei Occidentale se va deveni din ce în ce mai vocală în perioada următoare”, a mai spus Orban.

Anterior, vicepreședintele SUA, JD Vance, a anunțat că există progrese în procesul de negocieri privind soluționarea conflictului din Ucraina. Cu toate acestea, el a spus că nu se poate afirma cu certitudine că acesta va fi încheiat pe cale pașnică. Vance a menționat că șansele pentru o soluție pașnică sunt la fel de mari ca probabilitatea ca acest lucru să nu se întâmple.

Foto: Mediafax

Video: X / Viktor Orban



