Valentin Stan: Ar trebui desființată orice cale de apel ca să nu mai primim două soluții la aceeași speță

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat declarațiile recente ale premierului Ilie Bolojan cu privire la situația sistemului de justiție din România. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan a analizat un recent interviu al premierului Ilie Bolojan, în care acesta ar fi afirmat, referitor la justiția din România, că nu ar trebui să fie permise două decizii diferite ale instanțelor în același caz.

Acum s-a dus la Stația 3 și le explică faptul că n-are lumea încredere în justiție, zice: Nu merge așa. Pentru că nu se poate să ai două soluții diferite la două instanțe diferite, în aceeași speță. Deci, auzi, Bolojane, fii atent aici. Când te duci pe fond la o instanță, se întâmplă ca instanța să dea cu ciocănelul și să-ți dea o soluție, nu? Ghici ce, pe planeta Terra s-a inventat apelul. Știi ce-i aia? Și la apel când te duci, exact în aceeași speță… desființează apelul. Ce ghinion mai e. Dar trebuie reformată justiția. Deci, Bolojane, orice cale de atac desființată, ca să nu mai apară treaba asta când un judecător îți dă o soluție și altul, în apel, îți dă alta.

De asemenea, Valentin Stan l-a criticat și pe președintele Nicușor Dan privitor la demersurile sale în urma demarării scandalului de corupție care vizează magistratura, afirmând că acesta ar fi călcat în picioare Constituția și conceptul separării puterilor în stat.