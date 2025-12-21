Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu și-a anunțat candidatura într-un interviu, ci într-o conferință de presă și într-un clip. Totul era pregătit”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a vorbit despre momentul în care Nicușor Dan și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. Cristoiu spune că nu a fost un gest spontan, ci unul atent pregătit. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cum și-a anunțat Nicușor Dan candidatura

Ion Cristoiu a explicat faptul că Nicușor Dan nu și-a anunțat candidatura într-un interviu clasic, așa cum se întâmplă de obicei. El spune că momentul a fost gândit ca o lansare oficială, cu o conferință de presă și un clip.

„Era 16 decembrie, da? Nicușor Dan apare și își anunță candidatura. Dar nu își anunță candidatura într-un interviu. Să înțeleagă oamenii. Conferință de presă și clip. De regulă vine unul și zice: am de gând să candidez. Nu, el a venit pregătit. Era pe treptele primăriei și și-a prezentat candidatura.”, susține invitatul.

Ion Cristoiu: „A ieșit din spuma mării”

Publicistul spune că a comentat imediat acel moment și că a remarcat ceva ce nu mai văzuse la alți candidați. El afirmă că Nicușor Dan a fost singurul care a venit cu un proiect de țară.

„Am remarcat atunci, eu, Cristoiu, că era singurul cu proiect de țară. Măi, era… așa a ieșit din spuma mării.”, conchide invitatul.

