Liviu Dragnea: „Zelenski și-a bătut joc de tot ce e românesc în Ucraina”

În ediția din 3 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, a declarat că nu consideră credibil ca președintele Nicușor Dan să ridice problema românilor din Ucraina în discuțiile cu Volodimir Zelenski. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Fostul lider PSD l-a acuzat pe Volodimir Zelenski „și toată aparatura lui” că și-a bătut joc de tot ce e românesc acolo și nu a respectat drepturile minorității române din Ucraina, menționând închiderea bisericilor, arestarea și agresarea unor preoți, precum și presiuni și violențe asupra comunității românești.

Liviu Dragnea: „Cum să spună așa ceva? (n.r. ca Nicușor Dan să pună problema românilor din Ucraina cu Zelenski) Zelenski și nu numai, toată aparatura lui, și-a bătut joc de tot ce e românesc acolo. Bisericile închise, preoți arestați, bătuți, scoți cu japca, oameni bătuți.”

