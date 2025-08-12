Marian Munteanu: „Divertismentul este utilizat ca instrument de propagandă electorală”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, antropologul Marin Munteanu a discutat despre gradul de influență pe care personalitățile publice cu notorietate îl pot avea în actualul climat, privind alegerile politice ale electoratului, în contextul mobilizării din cadrul alegerilor prezidențiale, când mulți influenceri și nu numai au ieșit cu mesaje în care își exprimau preferințele politice sau îndemnau să se iasă la vot. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Avem o problemă, avem foarte mulți influenceri”

Marina Munteanu este de părere că divertismentul și persoanele publice au un mare grad de influență asupra electoratului și pot dicta anumite opțiuni de vot sau preferințe ideologice, afectând negativ libertatea de decizie.

„Avem o problemă, avem foarte mulți influenceri. Eu înțeleg divertismentul, dar până la un punct. Sunt oameni care se uită la sporturi. E adevărat. Și vine un sportiv, după aia, mâine, și ne spune cu cine să votăm. Pe bune. Unii care sunt cântăcioși. Ei cântă ceva și, după aia, vin și spun: „Măi, uite, așa trebuie făcut.” Divertismentul este utilizat, cum știți foarte bine, ca instrument de propagandă electorală. Sunt foarte eficienți. În felul ăsta, dezagregi societatea și o faci controlabilă. Așa cum persoana umană este dezagregată prin tot felul de stimuli.

„Profesia de jurnalist în România a fost golită de conținut”

Invitatul pune de asemenea sub semnul întrebării profesia de jurnalist în România, susținând că, în afară de câțiva jurnaliști cu vocație, această meserie a fost golită de conținut.