Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Marian Munteanu: „Invocarea nostalgiei COMUNISMULUI este o formă de manipulare și control al unor segmente de populație”

Marian Munteanu: „Invocarea nostalgiei COMUNISMULUI este o formă de manipulare și control al unor segmente de populație”

Malina Maria Fulga
12 aug. 2025, 08:45, Video
Marian Munteanu: „Invocarea nostalgiei COMUNISMULUI este o formă de manipulare și control al unor segmente de populație”
Marian Munteanu: „Invocarea nostalgiei comunismului este o formă de manipulare și control al unor segmente de populație”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, antropologul Marian Munteanu și-a exprimat dezacordul față de modul în care, spune el, diverse ideologii sau grupuri politice se folosesc de categorii vulnerabile din societate pentru a obține capital politic sau pentru a manipula opinia publică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Manipulează jocurile electorale ca să câștige voturi, după aruncă mizerie pe comunism”

Marian Munteanu susține ideea conform căreia grupurile politice, în special cele cu ideologie comunistă, exploatează nevoile anumitor grupuri sociale minoritare defavorizate. Nu este vorba despre empatie, afirmă antropologul, ci despre tactici de manipulare, folosindu-se mai degrabă de ideologia promovată ca mijloc de control psihologic și social.

„Astea sunt forme prin care poți ține un control psihologic asupra diverselor segmente ale populației. Despre asta e vorba. Credeți că pe ei îi interesează sărăcia oamenilor? Sau pe cei care urlă că vor cu LGBT? Îi interesează problemele acelor oameni? Nu le pasă. Doar îi folosesc. Asta face comunismul întotdeauna. Ei găsesc niște segmente de populație și spun: „Domnule, noi avem grijă de voi. Noi vă iubim.” Îi folosesc. Pentru că aceia devin interesați. Și manipulează jocurile electorale ca să câștige sau nu voturi. După care aruncă mizerie pe comunism. Noi cu clasa muncitoare, cu oamenii necăjiți. Păi cine au fost cei mai nenorociți? Ăia săracii, nu?”

Citește și

VIDEO Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Am văzut familii distruse pentru că și-au finanțat un stil de viață fără să mai poată economisi”
10:48
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Am văzut familii distruse pentru că și-au finanțat un stil de viață fără să mai poată economisi”
ACTUALITATE Marian Munteanu: „Relația României cu Rep. Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în legătură cu UCRAINA”
10:30
Marian Munteanu: „Relația României cu Rep. Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în legătură cu UCRAINA”
EMISIUNI Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Social media a devenit o oglindă greșită despre ce ar trebui să însemne succesul”
10:30
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Social media a devenit o oglindă greșită despre ce ar trebui să însemne succesul”
VIDEO Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Tinerii trebuie să înțeleagă că trebuie să investească în bunuri care produc valoare”
10:12
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Tinerii trebuie să înțeleagă că trebuie să investească în bunuri care produc valoare”
MARIUS TUCĂ SHOW Marian Munteanu: „Divertismentul este utilizat ca instrument de PROPAGANDĂ electorală”
10:00
Marian Munteanu: „Divertismentul este utilizat ca instrument de PROPAGANDĂ electorală”
ACTUALITATE Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Oamenii își cheltuie economiile strânse într-un an pe 7 zile de vacanță.”
09:30
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Oamenii își cheltuie economiile strânse într-un an pe 7 zile de vacanță.”
Mediafax
METEO. Temperaturi neobișnuit de ridicate în primele zile ale lunii septembrie
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei
Click
Se spune „La mulți ani” de Sf. Maria, pe 15 august? Ce spun preoții
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Este oficial! Când începe școala în 2025! Data exactă
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Permisul suspendat 2 ani, dacă nu achiți amenda de circulație!
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Reguli noi pentru gunoi. Schimbare în toată România. Ministrul Mediului: Trebuie să avem un sistem foarte clar de gestionare
Evz.ro
Vreme de vară în septembrie. Urmează săptămâni cu temperaturi anormale
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Danciu rupe lanțul tăcerii și îl desființează public pe Dorobanțu: "Tot timpul te duceai și vorbeai". Andreea Mantea, surprinsă de cele auzite: "Stați că nu am înțeles". Cum a fost demascat concurentul din Casa Iubirii de colegul său
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Un astronom celebru avertizează că obiectul interstelar care se îndreaptă spre Pământ „ar putea veni să ne salveze sau să ne distrugă”
EXCLUSIV Liderii UE, inclusiv România, salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor”
10:38
Liderii UE, inclusiv România, salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor”
POLITICĂ Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile. Cseke Attila: „Trebuie să creez niște mecanisme prin care amenda să fie încasată”
10:29
Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile. Cseke Attila: „Trebuie să creez niște mecanisme prin care amenda să fie încasată”
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
10:20
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
ACTUALITATE TRAGEDIE în Austria: Copil român de 8 ani, mort într-un grav accident rutier
10:13
TRAGEDIE în Austria: Copil român de 8 ani, mort într-un grav accident rutier
ACTUALITATE Listele rușinii! Guvernul Bolojan va publica DATORIILE cetățenilor. „Nu va mai fi secret fiscal”
10:12
Listele rușinii! Guvernul Bolojan va publica DATORIILE cetățenilor. „Nu va mai fi secret fiscal”
ECONOMIE Rata inflației a EXPLODAT la 7,8% în luna iulie, față de 5,7% în iunie. Energia electrică s-a scumpit cu 63%. Fructele, cu 40% mai scumpe
10:05
Rata inflației a EXPLODAT la 7,8% în luna iulie, față de 5,7% în iunie. Energia electrică s-a scumpit cu 63%. Fructele, cu 40% mai scumpe