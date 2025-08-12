Marian Munteanu: „Invocarea nostalgiei comunismului este o formă de manipulare și control al unor segmente de populație”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, antropologul Marian Munteanu și-a exprimat dezacordul față de modul în care, spune el, diverse ideologii sau grupuri politice se folosesc de categorii vulnerabile din societate pentru a obține capital politic sau pentru a manipula opinia publică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Manipulează jocurile electorale ca să câștige voturi, după aruncă mizerie pe comunism”

Marian Munteanu susține ideea conform căreia grupurile politice, în special cele cu ideologie comunistă, exploatează nevoile anumitor grupuri sociale minoritare defavorizate. Nu este vorba despre empatie, afirmă antropologul, ci despre tactici de manipulare, folosindu-se mai degrabă de ideologia promovată ca mijloc de control psihologic și social.