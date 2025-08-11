Marian Munteanu: „Lucrurile prin care am trecut se datorează lipsei noastre de PREGĂTIRE”

Marian Munteanu, în emisiunea Marius Tuca din 11 august 2025, reflectă asupra provocărilor instituționale și ale statalității în România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Marian Munteanu a oferit o analiză pertinentă cu privire la dificultățile cu care s-a confruntat țara noastră în ultimii ani. Munteanu a subliniat faptul că, deși unele lucruri nu sunt încă complet clare sau certe în ceea ce privește soluțiile, problema reală vine dintr-o pregătire insuficientă a comunității și a instituțiilor din România

„Poate nu sunt încă complet clare, sau certe, anumite lucruri privind posibilele soluții în situația data. Am trecut printr-o serie de dificultăți, datorată în mare măsură lipsei noastre de pregătire. Când spun noastre, spun ca o comunitate în ansamblu ei. Și faptul că instituțiile noastre, din păcate, nu au fost pregătite pentru această trecere și nu aveau cum. Ar fi avut cum, că în alte țări s-au mai pregătit” , spune Munteanu.

Marian Munteanu a respins ipoteza că ar fi vorba de o dizidență sau de o opoziție internă, insistând că problema reală este legată de preocuparea și planificarea instituțiilor statului.

„Lăsați dizidență, haideți. Care dizidență? Aici este vorba de o preocupare, în primul rând, a instituțiilor statului. Orice instituție, zic eu, sau mă rog, așa se învața la școala aceea pe care am făcut-o mai demult, trebuie se pregătească pentru orice variantă. Nu te trezești așa brusc, că stai puțin, că pe asta nu poți să o gestionezi. Atunci s-a mers pe ideea că, hai să încropim ceva, s-a încropit” , spune Marian Munteanu.

În concluzie, Marian Munteanu a pus accent pe necesitatea unei pregătiri riguroase și a unei reforme profunde a instituțiilor statului, astfel încât acestea să poată răspunde constructiv și eficient la provocările viitoare.