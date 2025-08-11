Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Marian Munteanu: „Un anumit set de VALORI stângist, progresist, este promovat în detrimentul altora”

Marian Munteanu: „Un anumit set de VALORI stângist, progresist, este promovat în detrimentul altora”

Serdaru Mihaela
12 aug. 2025, 01:00, Video
În cadrul emisiunii moderate de Marius Tucă, Marian Munteanu a adus în discuție o perspectivă provocatoare și critică asupra realității politice și sociale actuale din România și Europa. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Potrivit lui Marian Munteanu, România și, mai larg, Europa sunt încă adânc ancorate într-o formă de „comunism” sau, cum îl numește el, un regim „comunistoid” care promovează cu insistență anumite idei și valori. Acesta afirmă că efectiv nu am ieșit încă din comunism.

„Noi suntem în comunism. N-am ieșit încă, să știți. Poate vă dau o veste tristă. Toată Europa aproape e în comunism și acum vrem să fim noi altfel? Da, un set de valori sau de idei sunt promovate cu tenacitate în detrimentul altora. Aceste idei sunt niște idei din zona, în principal, stângistă” , spune Marian Munteanu

Totuși, el susține că România, din cauza vulnerabilității sale istorice și sociale, este mai expusă și „ușor de păcălit” în acest context îndeamnă la răbdare și învățare. Marian Munteanu încheie cu o reflecție importantă despre învățare.

„Suntem cei mai vulnerabili. Suntem ușor de păcălit (…) Trecem printr-o fază. Să știți că eu am mare încredere în cei care de-abia acum încep să vină. Noi avem nevoie să învățăm ceva din experiența altora. Întotdeauna ai nevoie de asta. Când vezi că anumite lucruri se petrec într-un mod… te uiți și tu un pic. Poate sunt niște legități. Trebuie să înveți, că dacă nu înveți, atunci reiei greșelile și le tot repeți” , spune Marian Munteanu

