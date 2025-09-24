Marius Tucă: „Google admite că a cenzurat YOUTUBE la ordinele administrației Biden”

În emisiunea Marius Tucă de pe 23 septembrie 2025, Dan Dungaciu a discutat despre cenzură și libertatea de exprimare, evidențiind problemele persistente din România în acest domeniu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Moderatorul emisiunii Marius Tucă a subliniat că, deși România suferă la capitolul libertate de exprimare, el personal nu s-a plâns niciodată, dar consideră că această recunoaștere a cenzurii reprezintă o „satisfacție” amară.

„De atâta timp, de când fac meseria asta, vorbesc despre cenzură și vorbesc despre libertatea de exprimare, cât de importante sunt. Din păcate, România suferă la capitolul ăsta. Nu că am avut de suferit, eu sunt ultimul care să reclame asta. Nici măcar atunci nu m-am plâns, dar am o satisfacție, cu ghilimele de rigoare, o satisfație cu un gust foarte amar” , spune Marius Tucă.

Dan Dungaciu a afirmat că „N-a existat un președinte american cu mai multă putere, dar nu dictatorială, cu mai multă putere în sensul cel mai specific democrațiilor, internă și externă, decât Donald Trump.” El a subliniat că această putere a fost exercitată într-un cadru democratic, fără a fi dictatorială, evidențiind influența majoră pe care Trump a avut-o asupra democrațiilor americane și asupra politicii interne și externe a SUA.