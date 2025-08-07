Mirel Palada: „AUR a fost foarte rezervat în a spune ceva despre Iliescu, Simion are o istorie de contestare a fostului președinte”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Mirel Palada a reacționat ferm în contextul valului de ură exprimat în spațiul public după moartea fostului președinte Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Mirel Palada a susținut că revărsarea de ură din spațiul public nu l-a surprins deloc, dar o consideră lipsită de discernământ și de respect față de un moment solemn. Acesta subliniază că, deși Ion Iliescu a avut și părți întunecate în cariera sa politică, merită recunoaștere pentru contribuțiile sale la stabilitatea statului român.

„Mă așteptam ca tefelii să facă aceste spume la gură, de spălătură pe creier. Mă așteptam să fie foarte vehemenți și foarte vocali și să nu aibă înțelepciunea, seninătatea să înțeleagă momentul. Ion Iliescu, de bine, de rău, a avut și părți întunecate, dar și contribuții foarte importante la menținerea statală a României.”

Lipsa de reacție din partea AUR

În opinia lui Palada, absența unui mesaj ferm din partea membrilor AUR în legătură cu moartea lui Iliescu nu este întâmplătoare. Acesta a sugerat că George Simion, deși a contestat vehement figura lui Iliescu în tinerețe, a ales să păstreze tăcerea pentru a evita contradicțiile ideologice.