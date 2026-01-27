Oana Eftimie: „9 miliarde de euro din banii SAFE merg spre Germania și Franța”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Oana Eftimie a vorbit despre lista de achiziții prezentată zilele acestea la Guvern pentru fondurile din programul SAFE, afirmând că fondurile ar fi folosite doar pentru achiziții și nu pentru a dezvolta capacitatea de producție militară a României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitată în emisiunea „Marius Tucă Show”, Oana Eftimie susține că promisiunile Guvernului privind dezvoltarea capacității de producție militară a României nu au fost respectate, dat fiind faptul că fondurile din programul SAFE, spune aceasta, urmează să fie folosite doar pentru achiziții și nu pentru dezvoltarea infrastructurii necesare. De asemenea, aceasta susține că mare parte din aceste fonduri ar urma să fie folosite pentru achiziții din Franța și Germania, 9 miliarde mai exact, spune invitata.”

„Ni s-a spus că vom dezvolta capacitatea de producție. Am aflat ieri că nu. Vom face achiziții de vreo 12,5 miliarde de euro. Și astăzi m-am uitat, pentru că în timpul conferinței de presă de ieri s-a pus la dispoziția presei lista de achiziții. Și 70% din această sumă, undeva la 9 miliarde, merg în Germania și în Franța. Pentru că putem să luăm lista de achiziții și sunt destule motoare de căutare acum și forme de a verifica cine sunt producătorii. Majoritatea sunt din Germania, undeva cred că 5,3 miliarde. Am calculat, dar oricine poate face asta. Lista e disponibilă. Puteți să încercați și cu inteligența artificială, puteți să încercați și căutându-le rând pe rând. Cam 5,3 miliarde merg în Germania, 3,4 miliarde merg în Franța, apoi în Italia aproape 2 miliarde.”

Oana Eftimie: „Nicușor Dan răspunde ordinelor pe care le primește din Franța”

Eftimie sugerează că aceste lucruri ar putea fi legate și de decizia lui Nicușor Dan de a nu participa la summitul de la Davos sau de a nu da, momentan, curs invitației lui Donald Trump pentru Consiliul pentru Pace, remarcând o oarecare obediență față de țările occidentale, precum Franța sau Germania.