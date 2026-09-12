Petrișor Peiu a analizat victoria AfD în alegerile din landul german Saxonia-Anhalt. Politicianul susține că ascensiunea formațiunii este o reacție la politicile economice și sociale promovate în ultimii ani la nivel european. El critică direcția Uniunii Europene și afirmă că Europa a rămas în urma Statelor Unite și Chinei din punct de vedere economic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Uniunea Europeană a rămas în urmă față de SUA și China”

Invitat la Marius Tucă Show, Petrișor Peiu a analizat rezultatul obținut de partidul AfD în Germania. Acesta susține că acest fenomen reprezintă o reacție la politicile promovate în ultimii ani de Uniunea Europeană. El afirmă că Uniunea Europeană a rămas în urmă față de Statele Unite și China în ceea ce privește creșterea economică.

„Toată lumea vede în toată Europa o tendință de a se bloca actualul parcurs catastrofal al Uniunii Europene, de când avem Comisia von der Leyen și a fost și Comisia Barroso, a pus bazele catastrofei de acum. Gândiți-vă că, în ultimii 20 de ani, Uniunea Europeană a crescut economic cu 1,2% pe an în medie. Statele Unite cam dublu, iar China cu 7,3% pe an în medie. Noi suntem în competiție Uniunea Europeană și cu Statele Unite și cu China. Dacă ai o creștere economică mult debalansată față de principalii tăi competitori, nu este un rezultat prost?”, a declarat politicianul.

„În Germania piața serviciilor sociale este foarte atractivă”

Politicianul susține că politicile UE sunt „catastrofale în toate statele”. Acesta afirmă că situația este cu atât mai vizibilă în Germania. El atrage atenția că Germania a devenit o țintă importantă pentru migrație datorită pieței muncii și sistemului de servicii sociale.

„În mod particular în Germania s-a întâmplat următorul fenomen. Este o piață a muncii extrem de atractivă. De asemenea, este o piață a serviciilor sociale foarte atractivă Germania și atunci este principala ținta emigrației. Emigrație care, în general, nu este formată din europeni. Sigur că sunt și vreun milion și ceva de români acolo. Dar mai multe milioane sunt de non-europeni sau de europeni gen turci. Adică oameni care vin din altă cultură, cu alte obiceiuri și cu niște manifestări destul de greu de înțeles de către Germania.”, a declarat parlamentarul.

„Politicile economice au sărăcit toți cetățenii europeni”

Parlamentarul AUR susține că politicile europene au contribuit la apariția mișcării conservatoare. El afirmă că rezultatele economice ale Uniunii Europene au dus la creșterea nemulțumirii în rândul cetățenilor.

„Baza mișcării conservătoare și contestatare a politicilor actualei comisii sunt rezultatele catastrofale ale politicilor economice, care au sărăcit toți cetățenii europeni. Nu doar pe români sau pe nemți. Și în Franța e același fenomen. Și o să vedeți că Marine Le Pen va câștiga alegerile prezidențiale și va fi în turul 2 cu alt contestatar, cu Mélenchon. Italia, vedeți, este condusă de o coaliție de partide care au contestat (…)”, a declarat Peiu.

„Valorile europene sunt creștinismul, democrația și libertatea de exprimare”

Peiu a vorbit și despre valorile europene. El susține că partidele care se declară pro-europene se îndepărtează de aceste valori. Acesta afirmă că printre valorile fundamentale ale Europei se numără creștinismul, democrația și libertatea de exprimare.

„Noi vorbim de valori europene. Și unii care se declară pro-europeni sau partide pro-europene tot ne bat la cap cu pro-Europa. Păi ce înseamnă Europa? O sumă de valori. Care sunt valorile alea? Creștinismul. Ori ăștia pro-europeni se străduiesc să scoată creștinismul din școală și din viața publică. Democrația, adică alegeri libere. Și tocmai aici au anulat niște alegeri în România. Și libertatea de exprimare. Ori ei inventează straturi mari de CNA, unul peste altul, ca să controleze (…)”, a declarat Petrișor Peiu.

Duminică, 6 septembrie, în landul german Saxonia-Anhalt, AfD a obținut o victorie istorică, cu 43,8% din voturi, devenind cea mai mare forță din parlamentul regional. CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, a obținut 17,2%, în timp ce SPD a coborât la 9,3%. Rezultatul alegerilor a alimentat dezbaterile privind ascensiunea AfD și declinul partidelor tradiționale din Germania.