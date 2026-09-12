Un bărbat de 50 de ani din Sibiu a provocat un accident de proporții după ce s-a urcat băut la volanul unui autoturism de lux, marca Ferrari. Șoferul a intrat în patru mașini parcate și a lovit o țeavă de gaze naturale. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,95 mg/l.

Cum s-a produs accidentul

Evenimentul rutier a avut loc pe strada Octavian Goga din municipiul Sibiu. Potrivit primelor informații furnizate de autorități, șoferul de 50 de ani nu a putut menține direcția de deplasare și a intrat în coliziune violentă cu patru autoturisme staționate pe marginea drumului.

În urma impactului puternic, una dintre mașinile lovite ar fi ricoșat într-o țeavă de gaze. Acest lucru a impus intervenția de urgență a echipajelor speciale, pentru a securiza zona și a preveni o eventuală deflagrație.

Alcoolemie uriașă și dosar penal pentru șofer

Polițiștii rutieri ajunși la fața locului l-au testat pe bărbat cu aparatul etilotest, care a scos la iveală o concentrație de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a mobilizat rapid un echipaj SMURD, o autospecială de descarcerare și una de stingere.

Șoferul autoturismului Ferrari a suferit un traumatism facial în urma declanșării airbagurilor și a izbiturii. După ce a primit primele îngrijiri medicale din partea echipajului de prim ajutor, el a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Sibiu pentru investigații suplimentare.

Polițiștii continuă cercetările la fața locului pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul, urmând ca pe numele bărbatului să fie deschis un dosar penal.