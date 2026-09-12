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„Masa care Unește”, evenimentul din Piața Constituției care aduce în același loc 20.000 de persoane. Anunțul Primăriei Capitalei

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În cursul zilei de sâmbătă, 12 septembrie 2026, are loc evenimentul „Masa care Unește”, în București. Evenimentul comunitar se va desfășura în Piața Constituției și va aduce în același loc 20.000 de persoane, în încercarea de a depăși un record mondial obținut în urmă cu un an la Alba Iulia.

Update, ora 15:10. Primăria Municipiului București a anunțat, în urmă cu scurt timp, că a mai rămas doar o oră până când debutează evenimentul.

„Așează-te la masa care se întinde pe 5 km! Este important să facem bine și să-i ajutăm pe cei aflați în suferință. Mai ales când este vorba despre copii.

Astăzi ne alăturăm unei cauze nobile, umanitare, ne strângem în Piața Constituției până la Piața unirii la „Masa care unește”, ce se întinde pe 5 km. Un eveniment unic prin organizare, menit să strângă fonduri pentru primul spital de psihiatrie pediatrică din România, construit în București, la Obregia, alături de Fundatia Metropolis și Codin Maticiuc, omul de bine.

❤️Te așteptăm să iei loc la masă și să guști bucatele gătite la Banca Locală de Alimente Sector 6, din donații, de bucătari celebri.
Vor fi delicioase! Nu costă nimic, fiecare lasă cât consideră. Vrem să ne strângem 20.000 de suflete. Toții banii vor ajunge pentru spital. Și va fi un eveniment de Cartea Recordurilor, organizat de #Untold, cu concerte live și DJ renumiți. Dăm startul la ora 16.00! E nevoie de cât mai mulți! Imagini din timpul organizării. Sunt oameni frumoși🙂, a transmis Primăria Municipiului București pe Facebook.

„Masa care Unește”, evenimentul din Piața Constituției care aduce în același loc 20.000 de persoane, în încercarea de a depăși un record mondial

Pe 12 septembrie, Piața Constituției din București va găzdui evenimentul „Masa care Unește”. Organizatorii pregătesc o masă de peste cinci kilometri, la care sunt așteptați 20.000 de participanți. Evenimentul își propune să depășească recordul mondial stabilit anul trecut la Alba Iulia, unde peste 10.000 de persoane au participat la o masă de 2.782,96 metri.

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Masa care Unește, evenimentul din Piața Constituției care aduce în același loc 20.000 de persoane, în încercarea de a depăși un record mondial

Masa care Unește, evenimentul din Piața Constituției care aduce în același loc 20.000 de persoane. Foto: Shutterstock

Eveniment care are și scop caritabil

Pregătirea celor 20.000 de porții începe înainte de eveniment, în bucătăria Băncii Locale de Alimente Sector 6. Aici există infrastructura necesară pentru pregătirea hranei, iar echipa asigură și sprijinul logistic. În acest sens, porțiile vor ajunge în siguranță și la timp la cei care participă la acest eveniment din Piața Constituției. Participarea este gratuită, pe baza unei rezervări prealabile, arată Agerpres.

Implicarea Băncii Locale de Alimente Sector 6 leagă un proiect local de o inițiativă cu impact național. Participarea la eveniment continuă misiunea Băncii de a combate risipa alimentară și de a folosi resursele în sprijinul oamenilor și al comunității. Dincolo de recordul mondial, „Masa care Unește” are și un scop caritabil. Evenimentul sprijină construirea primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România, în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Noul spital ar urma să ofere anual tratament și îngrijire pentru peste 5.700 de copii cu afecțiuni psihice severe, într-un spațiu adaptat nevoilor lor.

În anul 2025, evenimentul „Masa care Unește” a avut loc la Alba Iulia. Acolo, au fost prezenți 10.000 de participanți care au stat la o masă lungă de 2,78 kilometri. A fost cea mai lungă masă din materiale reciclabile, iar momentul a fost consemnat de Guinness World Records.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

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