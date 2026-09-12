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Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu-Pitești prinde contur. Peste 80% din infrastructura pentru „cârtița” care va fora tunelul Poiana este gata

Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu-Pitești prinde contur. Peste 80% din infrastructura pentru „cârtița” care va fora tunelul Poiana este gata
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Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat sâmbătă că lucrările pregătitoare pentru utilajul de forare a Tunelului Poiana, de pe Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu-Pitești, au atins un prag important. Peste 80% din infrastructura necesară instalării așa-numitei „cârtițe” (TBM – Tunnel Boring Machine) a fost deja finalizată, în pregătirea uneia dintre cele mai complexe etape ale proiectului din zona montană. Tunelul Poiana va avea o lungime de 1.780 de metri.

Montajul „cârtiței” începe în luna octombrie

Conform reprezentanților DRDP Craiova, progresul înregistrat pe șantierul Secțiunii 3 (Cornetu – Tigveni) respectă graficul asumat de constructor. După finalizarea platformei speciale de lansare, la începutul lunii octombrie este programat să înceapă montajul componentelor utilajului gigantic, care au fost furnizate treptat de producător.

Această etapă logistică și tehnică este esențială înainte de demararea propriu-zisă a forajului. Metoda de lucru implică utilizarea tehnologiei TBM, care, spre deosebire de metodele tradiționale de dinamitare și excavare, permite o înaintare constantă și controlată. Practic, „cârtița” mecanică sapă în munte și construiește simultan pereții structurii de susținere a tunelului. Tunelul Poiana va avea o lungime de 1.780 de metri.

Autostrada Sibiu-Pitești, cel mai important proiect de infrastructură rutieră al României

Autostrada A1 Sibiu-Pitești este prima autostradă care va traversa Munții Carpați, unind regiunile istorice și eliminând actualul blocaj de pe Valea Oltului (DN7). Proiectul face parte din Coridorul 4 Pan-European (Rin-Dunăre) și va asigura, la finalizare, o legătură neîntreruptă la nivel de mare viteză între frontiera de vest a țării (Nădlac), Capitală și Portul Constanța.

Traseul total are o lungime de aproximativ 122 de kilometri și este împărțit în cinci secțiuni. Dintre acestea, Secțiunea 3 (Cornetu – Tigveni), cu o lungime de 37,4 kilometri, este considerată cel mai dificil și costisitor tronson, având în vedere relieful puternic accidentat. Această porțiune necesită construirea a zeci de poduri, viaducte, pasaje și tuneluri. Finalizarea autostrăzii va schimba radical logistica de transport a țării și va aduce un plus major de siguranță pentru șoferi

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